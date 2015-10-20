بالفيديو - الحدود وإنبي يتعادلان في افتتاحية مثيرة للدوري

افتتح إنبي مشواره في الدوري المصري بالتعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت يوم الثلاثاء.

وخاض هاني رمزي مدرب إنبي أول مبارياته في الولاية الثانية الذي حافظ على أغلب تشكيل الفريق من الموسم السابق والذي حقق فيه المركز الثالث.

وافتتح أحمد رمضان بيكام أهداف المباراة بتسجيل الهدف الأول لحرس الحدود بعد انفراد صريح بالحارس علي لطفي ومراوغة ناجحة ليضعها في المرمى الخالي في الدقيقة 27.

وتعادل إنبي عن طريق محمود قاعود برأسية رائعة بعد عرضية محمد ناصف من اليسار في الدقيقة 41.

ثم أضاف صلاح عاشور الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 54 بعد ركلة حرة نفذها أسامة إبراهيم بالمقاس وضعها عاشور في المرمى بيمينه.

لكن تقدم إنبي لم يستمر سوى ثلاث دقائق بعد أن تعادل أحمد صبري للحدود برأسية في المرمى الخالي من حارسه علي لطفي الذي اصطدم بمحمد ناصف بعد خروجه لإبعاد هجمة في الدقيقة 57.

وبتلك النتيجة يصبح رصيد كلا الفريقين نقطة واحدة في المركزين الثاني والثالث بعد الداخلية الذي المتصدر بعد فوزه على المقاولون بهدفين نظيفين.

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