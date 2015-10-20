رخيص وقيمته غالية وعالية.. أمراض يمنعها ويعالجها البقدونس أهمها الربو

البقدونس هذه الورقيات الصغيرة ذات الطعم المميز، يجهل البعض غناها بالفيتامينات والعناصر المختلفة، كذا فهى مفيدة للوقاية من بعض الأمراض المزمنة، وكذا تسهيل علاج البعض الآخر.>الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أوضح خلال حديثه عن فوائد البقدونس، أنه غنى بالكثير من الفيتامينات التى تساعد على الوقاية من الكثير من الأمراض المزمنة، والأعراض المرضية المصاحبة لها، لأنه بشكل عام يعمل على تقوية دفاعات الجسم والجهاز المناعى ضد المرض، فهو يحتوى على نسب عالية من فيتامين a، وكذلك نسب جيدة من فيتامين "ج" المهم لتقوية مناعة الجسم.

وتابع منيسى موضحًا أن البقدونس يقى من تكسر العظام، والإصابة بآلام المفاصل المتكرر، كذا من الإصابة بالأمراض الصدرية كالحساسية الصدرية ونوبات الربو، كذلك ينظف مجرى البول ويفيد الكليتين، ويقلل مستوى الأملاح والصديد بالجسم، كما يمكن اعتباره مضاد لأكسدة الخلايا، ويعتبر بوريقاته الصغيرة سببًا فى شعور المعدة بالارتياح، وسهولة الهضم، وتسهيل عملية الإخراج.

وأشار منيسى إلى طرق تناول البقدونس للحصول على فوائده القصوي، فيمكن إضافته للطعام والشوربات بشكل خاص والخضراوات، كذلك يمكن غليه وشرب مائه وتناوله مسلوقًا وهى الطريقة الأمثل لتناوله وامتصاصه سريعًا، ويمكن تناوله نيئًا.