الرجال تحت الخمسين أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام

ارتفعت فى السنوات الأخيرة نسبة المصابين بمرض هشاشة العظام على مستوى العالم، والسبب يرجع بالطبع إلى التغيرات الهرمونية فى المقام الأول تليها العادات الغذائية الخاطئة وقلة النشاط البدنى.

فالرجال هم الفئة الأقل نسبة فى الإصابة بمرض هشاشة العظام، والسبب يرجع تبعا لرأى مدرس مساعد الأمراض الجلدية والذكورة الدكتور محمد حسين أبو حديد، إلى أن هرمون التستسترون الذى يعمل على نقل الكالسيوم للعظام لدى الرجل يتميز بنوع من الانتظام الشديد فى نسبته.

وأضاف: فهو لا يتعرض لتلك التغيرات الحادة التى يتعرض لها هرمون الأنوثة لدى المرأة على مراحل عمرها المختلفة، بالتالى تظل عملية نقل الكالسيوم من الجسم إلى العظام منتظمة بصورة ونسبة شبه ثابتة، إلى أن تبدأ مرحلة انخفاض هرمون التستسترون بداية من العقد الخامس للرجل.

وأوضح أن نسبة الانخفاض فى هرمون الذكورة لدى الرجال يتميز بالبطء والتدرج ولا يتم بصورة فجائية وعنية كما يحدث للمرأة.

وشدد على أن كل العوامل السابقة ساهمت بصور فعالة فى خفض أعداد الرجال المصابين بهشاشة العظام مقارنة بالنساء.