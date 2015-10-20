أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

هجوم على «السياحة» بسبب زيارة «فريمان».. و«المهن التمثيلية» تحاول التصوير معه

Google+ Print
هجوم على «السياحة» بسبب زيارة «فريمان».. و«المهن التمثيلية» تحاول التصوير معه هجوم على «السياحة» بسبب زيارة «فريمان».. و«المهن التمثيلية» تحاول التصوير معه

 

مورجن فريمان

مورجن فريمان

يمر، يومان، على زيارة النجم العالمي «مورجان فيرمان»، الحاصل على جائزة الأوسكار عام 2004 عن دوره في فيلم «Million Dollar Baby »، إلى ، يرحب به عشاقه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تويتر»، يتصدر هاشتاج  يحمل اسمه على موقع «تويتر» يلتقطون صور سيلفي معه، وأخيرًا تُصدر وزارة السياحة، بيانًا، ترحب فيه بانجم هوليوود.

يهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ، خاصة وزارة السياحة، متسائلين: كيف لا يتم الإعلان عن زيارة نجم بحجم «مورجان فريمان»؟ كيف لا يتم استغلال زيارة «فريمان» للترويج للسياحة في مصر؟ كيف لا تهمت وسائل الإعلام الرسمية؟ مشيرين  إلى أن تسجيل لقاء واحد معه وإذاعته في قناة دولية بمثابة عمل يستمر لسنة قادمة.

أحد مستخدمي موقع تويتر

أحد مستخدمي موقع تويتر

ويوضح الدكتور هشام زعزوع وزيرالسياحة -خلال البيان- إن استضافة الفنان العالمي مورجان فريمان، تتم بالتنسيق بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الاستعلامات ووزارات السياحة والثقافة والآثار والشركة المنظمة للحدث، لافتاً إلى أن مثل تلك الزيارات لممثلى القوة الناعمة من نجوم الفن والرياضة وغيرهم يكون له أثر إيجابى فى تحسين الصورة الذهنية والترويج للمقصد السياحي المصري.

وأضاف الوزير انه سيلتقى الفنان العالمى فى منطقة الاهرامات وأبوالهول دعماً وترويجاً لمنتج السياحة الثقافية.

وقال الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية السابق، إن التقابة قد أُخطرت بزيارة النجم العالمي مورجان فريمان من قبل وزارة السياحة، وتم استقباله من قبل لجنة شكلت من أعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن وجود نجم عالمي مثل مورجان فريمان يؤثر إيجابيًا، ويعطي صورة جيدة عن مصر وأماكن التصوير بها.

وأضاف الصريطي  في اتصال هاتفي مع وكالة أونا للأنباء: الأخبار العالمية بتلاحق مورجان فريمان في أي مكان، وبالتالي دا بينعكس بشكل إيجابي على تكوين صورة ذهنية عند معجبي مورجان.

وأشار الصريطي أنه يتم حاليًا التواصل مع النجم العالمي مورجان أو أحد مسئولي شركة الإنتاج القائمة على الفيلم الذي يتم تصويره لعمل مؤتمر للاحتفال بزيارته لمصر، إلا أن الصريطي كشف عن صعوبة التواصل معهم، ومن المقرر إقامة حفل لاستقباله.

ويُنهي الصريطي حديثه:  الناس دي صعب تتصور أو تحاول تُجري حوار معهم لأنهم مُحكمين بجدول زيارة دقيق جدًا، ومحاولات النقابة لا زالت مستمرة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر