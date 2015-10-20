هجوم على «السياحة» بسبب زيارة «فريمان».. و«المهن التمثيلية» تحاول التصوير معه

يمر، يومان، على زيارة النجم العالمي «مورجان فيرمان»، الحاصل على جائزة الأوسكار عام 2004 عن دوره في فيلم «Million Dollar Baby »، إلى مصر، يرحب به عشاقه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تويتر»، يتصدر هاشتاج يحمل اسمه على موقع «تويتر» يلتقطون صور سيلفي معه، وأخيرًا تُصدر وزارة السياحة، بيانًا، ترحب فيه بانجم هوليوود.

يهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة، خاصة وزارة السياحة، متسائلين: كيف لا يتم الإعلان عن زيارة نجم بحجم «مورجان فريمان»؟ كيف لا يتم استغلال زيارة «فريمان» للترويج للسياحة في مصر؟ كيف لا تهمت وسائل الإعلام الرسمية؟ مشيرين إلى أن تسجيل لقاء واحد معه وإذاعته في قناة دولية بمثابة عمل يستمر لسنة قادمة.

ويوضح الدكتور هشام زعزوع وزيرالسياحة -خلال البيان- إن استضافة الفنان العالمي مورجان فريمان، تتم بالتنسيق بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الاستعلامات ووزارات السياحة والثقافة والآثار والشركة المنظمة للحدث، لافتاً إلى أن مثل تلك الزيارات لممثلى القوة الناعمة من نجوم الفن والرياضة وغيرهم يكون له أثر إيجابى فى تحسين الصورة الذهنية والترويج للمقصد السياحي المصري.

وأضاف الوزير انه سيلتقى الفنان العالمى فى منطقة الاهرامات وأبوالهول دعماً وترويجاً لمنتج السياحة الثقافية.

وقال الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية السابق، إن التقابة قد أُخطرت بزيارة النجم العالمي مورجان فريمان من قبل وزارة السياحة، وتم استقباله من قبل لجنة شكلت من أعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن وجود نجم عالمي مثل مورجان فريمان يؤثر إيجابيًا، ويعطي صورة جيدة عن مصر وأماكن التصوير بها.

وأضاف الصريطي في اتصال هاتفي مع وكالة أونا للأنباء: الأخبار العالمية بتلاحق مورجان فريمان في أي مكان، وبالتالي دا بينعكس بشكل إيجابي على تكوين صورة ذهنية عند معجبي مورجان.

وأشار الصريطي أنه يتم حاليًا التواصل مع النجم العالمي مورجان أو أحد مسئولي شركة الإنتاج القائمة على الفيلم الذي يتم تصويره لعمل مؤتمر للاحتفال بزيارته لمصر، إلا أن الصريطي كشف عن صعوبة التواصل معهم، ومن المقرر إقامة حفل لاستقباله.

ويُنهي الصريطي حديثه: الناس دي صعب تتصور أو تحاول تُجري حوار معهم لأنهم مُحكمين بجدول زيارة دقيق جدًا، ومحاولات النقابة لا زالت مستمرة.