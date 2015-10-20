مقتل 46 من الحوثيين وقوات صالح فى قصف لطيران التحالف العربى فى تعز

أفادت مصادر من المقاومة الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل 46 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح وجرح العشرات فى قصف شنه طيران التحالف العربى على مواقعهم بمحافظة تعز 256/ كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طيران التحالف كثف غارته الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح، واستهدف القصف أيضا البوابة الرئيسية لكهرباء المخا وتم تدميرها وتدمير شاحنة محملة بالأسلحة بقصف بالمدينة ذاتها.

وأوضحت، أن غارات أخرى استهدفت مزرعة دار الشجاع وتم تدمير منصة صواريخ بداخلها، وإدارة المنطقة الأمنية بالجند ومعسكر القوات الخاصة والقصر الجمهورى شرق المدينة ونقطة عسكرية بمنطقة الراهدة.

وذكرت المصادر، أن الحوثيين وقوات صالح شنوا من جهتهم قصفاً عنيفاً وعشوائى بالكاتيوشا والهاوزر والدبابات حيث استهدف القصف أحياء وادى المدام والنسيرية والتحرير الأسفل والكوثر والموشكي، ما أدى الى تهدم عدد من المنازل وسقوط 5 قتلى مدنيين وجرح 23 آخرين.

ويأتى ذلك فى حين صدت المقاومة هجوما للحوثيين على مواقعهم شرق المدينة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة منذ زحف الحوثيين نحوها وسيطرتهم على أجزاء واسعة منها قبل نحو سبعة أشهر، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة بينهم مدنيون.

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