شبيه «فان ديزل» يظهر مع «مورجان فيرمان» على قهوة الفيشاوي

كتب: هشام عواض

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” صورة ” سيلفي” لأحد الأشخاص مع الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان، الذي يزور القاهرة حاليًا لتصوير فيلم the story of god.

لم يفوتوا رود “الفيس بوك” الفرصة عندما نُشرت الصورة، بل نالت طرافتهم بعد كتابة “مش المشكلة انك تتصور سيلفي مع مورجان فريمان في الفيشاوي.المشكلة ان فان ديزل بيشيش في الخلفية” علي الصورة.

وذلك تعليقًا على الشخص الجالس خلف “فريمان”، الذي يشبه لحد كبير الممثل الأمريكي “فان ديزل”، معلقين ” وهو اية اللي وداه هناك” و” فان ديزيل من ساعه ما جيه مصر حاله ميسرش عدو ولا حبيب” و ” مش هو.. فان ديزل بكرش”.

و قد شارك و أعجب بالصورة الألاف.