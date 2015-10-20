أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس جامعة النيل: إطلاق مبادرة لإنشاء وقف تعليمى بـ200 مليون جنيه

Google+ Print
رئيس جامعة النيل: إطلاق مبادرة لإنشاء وقف تعليمى بـ200 مليون جنيه رئيس جامعة النيل: إطلاق مبادرة لإنشاء وقف تعليمى بـ200 مليون جنيه
أعلن الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، أن مجلس أمناء الجامعة وافق على إطلاق مبادرة قومية لدعم جامعة النيل، والتى تتضمن إنشاء وقف تعليمى قيمته 200 مليون جنيه، لدعم مشروعات الطلاب والبحث العلمى، ودعم استقطاب الأساتذة، واستكمال مبانى ومنشآت الجامعة.

دعا الدكتور طارق خليل، خلال كلمته بحفل تخرج طلاب جامعة النيل، اليوم الثلاثاء، الدولة المصرية وجميع هيئات وشركات المجتمع المدنى المشاركة فى دعم هذه الجامعة، لأنها تقدم نوعا جديدا من التعليم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور طارق خليل، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندق "تحيا "، وذلك لحل مشاكل مصر المتعددة، من خلال تطبيقيات البحث العلمى الجديدة، ومراكز الجامعة البحثية، وحل مشاكل المرور وخلافه.

وأضاف الدكتور طارق خليل، أننا اليوم نحتفل بتخريج الرابع للدفعة السابعة من درجة الماجستير والثانية لدرجة البكالوريوس بجامعة النيل، مؤكدا أن مصر وأبناءها المخلصين يتصدرون ويقودون البحث العلمى ودوره فى ارتقاء الأمة، وقال: انضم إلى مجلس أمناء الجامعة العام الماضى عدد من القيادات الرائدة فى المجتمع المصرى، وهم عمرو موسى، والمهندس أحمد درويش وزير التنمية السابق، واللواء سامح سيف الليزل، الخبير الإستراتجيى، والدكتورة منى زكى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر