رئيس جامعة النيل: إطلاق مبادرة لإنشاء وقف تعليمى بـ200 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، أن مجلس أمناء الجامعة وافق على إطلاق مبادرة قومية لدعم جامعة النيل، والتى تتضمن إنشاء وقف تعليمى قيمته 200 مليون جنيه، لدعم مشروعات الطلاب والبحث العلمى، ودعم استقطاب الأساتذة، واستكمال مبانى ومنشآت الجامعة.

دعا الدكتور طارق خليل، خلال كلمته بحفل تخرج طلاب جامعة النيل، اليوم الثلاثاء، الدولة المصرية وجميع هيئات وشركات المجتمع المدنى المشاركة فى دعم هذه الجامعة، لأنها تقدم نوعا جديدا من التعليم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور طارق خليل، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندق "تحيا مصر"، وذلك لحل مشاكل مصر المتعددة، من خلال تطبيقيات البحث العلمى الجديدة، ومراكز الجامعة البحثية، وحل مشاكل المرور وخلافه.

وأضاف الدكتور طارق خليل، أننا اليوم نحتفل بتخريج الرابع للدفعة السابعة من درجة الماجستير والثانية لدرجة البكالوريوس بجامعة النيل، مؤكدا أن مصر وأبناءها المخلصين يتصدرون ويقودون البحث العلمى ودوره فى ارتقاء الأمة، وقال: انضم إلى مجلس أمناء الجامعة العام الماضى عدد من القيادات الرائدة فى المجتمع المصرى، وهم عمرو موسى، والمهندس أحمد درويش وزير التنمية السابق، واللواء سامح سيف الليزل، الخبير الإستراتجيى، والدكتورة منى زكى.