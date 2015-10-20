أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال بالفيديو - حارس ليفركوزن يتعملق أمام صناعة صلاح وتسديدة بيانتيش

Google+ Print
#ليلة_الأبطال بالفيديو - حارس ليفركوزن يتعملق أمام صناعة صلاح وتسديدة بيانتيش #ليلة_الأبطال بالفيديو - حارس ليفركوزن يتعملق أمام صناعة صلاح وتسديدة بيانتيش

تعملق بيرند لينو حارس باير ليفركوزن وحرم روما من هدف مؤكد في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل روما ضيفا على ليفركوزن ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وصنع محمد صلاح جناح روما فرصة التسديد لزميله ميراليم بيانيتش الذي قابلها بتصويبة قوية تصدى لها لينو ببراعة.

ويتقدم ليفركوزن بهدفين لهدف حتى الدقيقة 30.

فريق العاصمة الإيطالية يحتل المركز الأخير في المجموعة التي تضم برشلونة وباتي وليفركوزن برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن صلاح هو هداف روما برصيد أربعة أهداف متساويا مع جيرفينيو والبوسني ميراليم بيانيتش.

أهداف صلاح الأربعة سجلها في الدوري الإيطالي ويبحث عن هدفه الأول في دوري الأبطال بقميص روما.

شاهد اللقطة من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد