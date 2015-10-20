ليلة_الأبطال بالفيديو - حارس ليفركوزن يتعملق أمام صناعة صلاح وتسديدة بيانتيش

تعملق بيرند لينو حارس باير ليفركوزن وحرم روما من هدف مؤكد في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل روما ضيفا على ليفركوزن ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وصنع محمد صلاح جناح روما فرصة التسديد لزميله ميراليم بيانيتش الذي قابلها بتصويبة قوية تصدى لها لينو ببراعة.

ويتقدم ليفركوزن بهدفين لهدف حتى الدقيقة 30.

فريق العاصمة الإيطالية يحتل المركز الأخير في المجموعة التي تضم برشلونة وباتي وليفركوزن برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن صلاح هو هداف روما برصيد أربعة أهداف متساويا مع جيرفينيو والبوسني ميراليم بيانيتش.

أهداف صلاح الأربعة سجلها في الدوري الإيطالي ويبحث عن هدفه الأول في دوري الأبطال بقميص روما.

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