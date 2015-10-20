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«الرقابة الإدارية» تُقدم تقريرًا للرئيس يتهم محافظ المنوفية بالفساد والتزوير

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«الرقابة الإدارية» تُقدم تقريرًا للرئيس يتهم محافظ المنوفية بالفساد والتزوير «الرقابة الإدارية» تُقدم تقريرًا للرئيس يتهم محافظ المنوفية بالفساد والتزوير

أرشيفية

أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريرا للرئيس عبد الفتاح حول أداء المحافظين الفترة الماضية تضمن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتربح وإستغلال النفوذ لبعض المحافظين من بينهم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

وتلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغات رسمية لمخالفات جسيمة لمحافظ المنوفية الدكتور “هشام عبد الباسط” حيث اتهمته البلاغات بموجب مستندات قُدمت لهيئة الرقابة الادارية بقيامه بتزوير شهادة الدكتوراة الحاصل عليها ، كما تلقت تقريراً عن مخالفاته الجسيمة والفساد وقت ما كان رئيس لمجلس مدينة السادات .

وحرر فى نفس الوقت أحمد زنون المحامى بمدينة السادات بالمنوفية محضر رسمى يتهم فيه محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط بتزوير شهادة الدكتوراه.

وأكد في المحضر رقم ٦١٨٨ لسنة ٢٠١٥ إداري السادات، أنه يتهم محافظ المنوفية هشام عبد الباسط بالغش والتدليس ونسب لنفسه لقب دكتور على غير الواقع وتزوير محضر رسمى نسب نفسه لجهة حكومية متمثلة في المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد مصدر مطلع أن الدكتور أحمد زكى بدر بدأ مشاوراته مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لوضع آلية التحقيق فى قضية شهادة دكتوراه محافظ المنوفية، للتوصل إلى الحقيقة، وكشف النتائج للرأى العام، وابدى انزعاجه وقلقه الشديد عقب ذيوع الأزمة وانتشارها على الفضائيات .

وكان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، قد أكد منذ عدة أيام أنه مستعد للتحقيق فى أزمة شهادة الدكتوراه الخاصة بهشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، «اللى عنده مستند رسمى يثبت تزوير دكتوراه محافظ المنوفية يقدمه للوزارة، وأنا هحقق فيه بنفسي.

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