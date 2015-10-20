إحباط مخطط إخواني بتهديد القضاة بالبحيرة لعرقلة سير الإنتخابات البرلمانية

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إخوانى لعرقلة سير الإنتخابات البرلمانية من خلال إرسال رسائل تهديد لبعض السادة القضاة وتحذيرهم من المشاركة فى الإشراف على العملية الإنتخابية، حيث نجحت الأجهزة فى زمن قياسى من كشف وتحديد هوية المتورطين وضبطهم .

حيث أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى قيام الإخوانى أيمن محمد مصطفى العادلي مواليد 1973، أمين محكمة كفر الدوار الجزئية، مقيم حى طلعت حرب كفر الدوار بالبحيرة.. مستغلاً موقعه الوظيفى بتجميع بيانات عن أعداد اللجان ومقراتها والقضاة المشرفين عليها وأرقام هواتفهم المحمولة وتسليمها للإخواني عبدالرحمن سلامة محمود طلبة حمده مواليد 1981، مهندس ميكانكيا بالشركة المصرية للمطارات بوزراة الطيران المدنى ، مقيم الوسطانية كفر الدوار بالبحيرة .. وقيامهما وآخرين بإرسال رسائل تهديد لبعض القضاة على هواتفهم المحمولة وتحذيرهم من مشاركتهم فى العملية الإنتخابية.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط المذكورين، وبتفتيش منزلهما تم ضبط ما يلى فلاشة كمبيوتر تحتوى علي “معلومات عن أعداد الناخبين باللجان بالمحافظة والموظفين المشرفين على العملية الإنتخابية وعدد من التوكيلات الخاصة ببعض المرشحين” – ثلاثة أجهزة حاسب آلى – كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية الإخوانية ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وتولت النيابة التحقيق، وتؤكد وزارة الداخلية على عزمها المضى قدماً نحو إقتلاع جذور الإرهاب والتصدى بكل حسم فى إطار القانون لمن يحاول المساس بأمن الوطن أو تهديد رجال قضائه الشرفاء أو يحاول عرقلة مسيرة الديمقراطية والعدالة مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات.