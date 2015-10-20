ننشر أسماء مرشحى المصريين الأحرار فى جولة الإعادة

أعلن حزب المصريين الأحرار خلال مؤتمر صحفى عقده فى مقر الحزب، أسماء 65 مرشحًا فى جولة الإعادة خلال انتخابات المرحلة الأولى.

ففى محافظة البحيرة يدخل جولة الإعادة " محمد الدالى – أحمد سليمان – محمد هانى عامر"

>محافظة أسيوط : جمال عباس – أحمد مهران – مصطفى قرشى- عبد العظيم طرش – منتصر العمدة – نعمان فتحى – أحمد ماهر.

محافظة سوهاج :

محافظة أسوان :

محافظة الأقصر :

محافظة البحر الأحمر :

محافظة المنيا

الوادى الجديد :

محافظة قنا :

محافظة بنى سويف :

محافظة الإسكندرية :

محافظة الجيزة :

موضوعات متعلقة..

>

- مصادر: أكثر من 45 مرشحاً لـ"المصريين الأحرار" يخوضون جولة الإعادة

>

علاء حسن – أحمد نشأت – أكرم العمدة – هاشم محمد – مصطفى سالم – محمد إسماعيل الجبالى – طارق رضوان – رأفت أبو الحسن.أحمد سعد درويش – عامر الحناوى – حسن عبد الصبور.أحمد أدريس – محمد ياسين – خالد مجاهد – وائل زكريا.حمادة غلاب – حافظ لطفى.تقدم الحزب بـ 15 مرشحًا داخل الإعادة منهم 12: حسن العمدة – أشرف جمال – جون بشرى – أحمد تامر – راجى فؤاد – الحسينى عثمان – مجدى سعداوى – أشرف عيسوى – رياض عبد الستار – شريف نادى – عمرو عبد الحكيم – عبد الوهاب مكاوى.داوود قنديل – تامر عبد القادر.جمال النجار – سيف النصر محمد فرج – عابد أبو الليل – خالد خلف الله.إبراهيم رفعت رضوان – حمدان أبو صقر.إبراهيم عبد الوهاب – طارق السيد – محمد الرشيدى – محمد رمضان – أحمد السقار – أحمد عبد الوهاب.مجدى البطران – بدر محروس – أيمن أبو العلا – علاء عابد – سيد المناعى – أحمد عيد – أحمد يوسف – أشرف عجيبة – أحمد مرتضى منصور – رجب حجازى.

- بالأرقام.. ننشر النتيجة النهائية لمرشحى الفردى والقوائم بدائرة العياط

>

- عبد الرحيم على: نجحت باكتساح.. والعليا للانتخابات المعنية بإعلان النتائج

>

- "فى حب مصر" تواصل الاكتساح وتتألق فى قنا بـ50 ألفا و625 صوتاً

>

- مؤشرات نتائج الانتخابات فى سوهاج.. قائمة فى حب مصر تتصدر المشهد.. والإعادة تسيطر على دوائر دار السلام بين 4 مرشحين.. و"فى حب مصر" تتصدر نتائج طهطا.. وشعبان والمشنب والشريف وأكرم فتحى إعادة فى أخميم

>

- بعد 15 ساعة من فرز الأصوات.. "الإعادة سيد الموقف" فى انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فى 14 محافظة.. ومرشحان فقط حسما مقعديهما من الجولة الأولى فى أسيوط.. وقائمة فى حب مصر تكتسح

>

- مؤشرات نتيجة الانتخابات فى مطروح.. قائمة حزب النور تتصدر النتائج بعد حصدها 23041 صوتا.. وفى حب مصر تحصد 19087.. والإعادة بين محمود يوسف وفوزى أبو زريبة وسليمان فضل وصالح منصور على المقاعد "الفردى"

>

- المؤشرات النهائية لانتخابات النواب بأسوان.. الإعادة بين عفيفى ونصيف وشرعى وأحمد حسن بدائرة القسم.. والحناوى وعشرى يخوضان الإعادة فى دراو.. و"فى حب مصر" تكتسح 4 دوائر.. ونداء مصر تفوز بـ"نصر النوبة"

>

- سر الحضور والغياب فى الانتخابات عند «حزب الكنبة».. كيف فشل المطبلون ومحترفو المقاطعة والإعلام فى فهم مفاتيح الأغلبية الصامتة؟

>

- "فى حب مصر" تكتسح البندر والقرنة والمركز وأرمنت بالأقصر بـ84885 صوتا.. و8 مرشحين يصلون لبر "الإعادة" فى 4 مراكز.. شكير والإدريسى بالبندر و"الطيرى وحرز الله" بالمركز وهريدى وياسين بالقرنة

>

- مؤشرات نتيجة الانتخابات فى بنى سويف.. لأول مرة "نداء مصر" تتقدم بـ17ألفا و196 فى 60لجنة.. و"فى حب مصر" بالمركز الثانى بـ15 ألفا و622صوتا.. والصحوة الوطنية تحصد 6792 صوتا.. وائتلاف الجبهة يتذيل النتائج

>

>