الخارجية: 10 محافظات فى مقدمتها الشرقية الأعلى تصديراً للهجرة غير الشرعية

أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وافي اللجنة الوطنية بالنتائج الأولية للبحث الميداني حول الهجرة غير الشرعية للشباب (18 – 35 سنة)، الذي كلفته اللجنة الوطنية بإجرائه في يناير 2015، وذلك في ضوء مسئولية اللجنة، عن إعداد البحوث المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتوصلت الدراسة بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية إلي وجود عشر محافظات رئيسية مصدّرة للهجرة في مصر هي الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ وذلك بالنسبة للوجه البحري، فضلا عن الفيوم وأسيوط والأقصر في الوجه القبلي.

أجرت الدراسة تحليلا لأسباب الهجرة غير الشرعية للشباب، عبر قياس ديناميات قرار المخاطرة بالهجرة غير الشرعية وظروف اتخاذه، الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة، كما وضعت مجموعة من التوصيات بشأن كيفية مواجهة الظاهرة.

تكمن أهمية البحث في توضيح أهم المحافظات المصدّرة للهجرة غير الشرعية بما يتيح للجهات التنفيذية وضع الخطط التنموية اللازمة للنهوض بهذه المحافظات من أجل الحد من الظاهرة

كما يساعد البحث اللجنة الوطنية في الانتهاء من وضع الإطار العام للخطة الإعلامية التي شرعت في تحديد عناصرها بهدف رفع الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، ويمثل قاعدة علمية دقيقة تمكّن اللجنة الوطنية من بناء استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة المشكلة. ومن المقرر أن تصدر الدراسة متكاملة في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

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