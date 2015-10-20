أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية: 10 محافظات فى مقدمتها الشرقية الأعلى تصديراً للهجرة غير الشرعية

Google+ Print
الخارجية: 10 محافظات فى مقدمتها الشرقية الأعلى تصديراً للهجرة غير الشرعية الخارجية: 10 محافظات فى مقدمتها الشرقية الأعلى تصديراً للهجرة غير الشرعية
أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وافي اللجنة الوطنية بالنتائج الأولية للبحث الميداني حول الهجرة غير الشرعية للشباب (18 – 35 سنة)، الذي كلفته اللجنة الوطنية بإجرائه في يناير 2015، وذلك في ضوء مسئولية اللجنة، عن إعداد البحوث المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتوصلت الدراسة بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية إلي وجود عشر محافظات رئيسية مصدّرة للهجرة في هي الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ وذلك بالنسبة للوجه البحري، فضلا عن الفيوم وأسيوط والأقصر في الوجه القبلي.

أجرت الدراسة تحليلا لأسباب الهجرة غير الشرعية للشباب، عبر قياس ديناميات قرار المخاطرة بالهجرة غير الشرعية وظروف اتخاذه، الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة، كما وضعت مجموعة من التوصيات بشأن كيفية مواجهة الظاهرة.

تكمن أهمية البحث في توضيح أهم المحافظات المصدّرة للهجرة غير الشرعية بما يتيح للجهات التنفيذية وضع الخطط التنموية اللازمة للنهوض بهذه المحافظات من أجل الحد من الظاهرة

كما يساعد البحث اللجنة الوطنية في الانتهاء من وضع الإطار العام للخطة الإعلامية التي شرعت في تحديد عناصرها بهدف رفع الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، ويمثل قاعدة علمية دقيقة تمكّن اللجنة الوطنية من بناء استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة المشكلة. ومن المقرر أن تصدر الدراسة متكاملة في نهاية شهر نوفمبر المقبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر