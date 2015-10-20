ساويرس لخالد صلاح:القضاء على الفقر فى 5 سنوات حال تطبيق برنامجنا الاقتصادى

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ومؤسس حزب المصريين الأحرار، إن هناك فرقًا بين شخص مستقل وآخر ضمن حزب ولديه برنامج مثل "المصريين الأحرار" الذى يمتلك برنامجًا اقتصاديًا لو سُمح بتطبيقه سيقضى على الفقر فى مصر خلال 5 سنوات.

وأضاف ساويرس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن الحزب عمل بجهد كبير ووُفِّقَ فى اختياراته، وإلا لما كان ليعيد فى الجولة الأولى على 65 مقعدًا.

وأشار ساويرس، إلى أن برنامج الحزب الخاص بالفقر مدروس جيدًا بكل خطواته التى سَتُطَبَّق، فضلاً عن معرفة أخطاء الحكومة الحالية فى الاقتصاد، ومعالجتها وتعديل المسار.

وتابع: "لم أفرح فيما حدث لحزب النور خلال الانتخابات، ولكن هناك الكثير من المشاكل أولها أن هذا الحزب كان عضوًا فى جمعية الدستور الذى قال لا.. للأحزاب الدينية، فضلاً عن الهجوم علىَّ شخصيًا ومحاولة جرى إلى معركة طائفية، باعتقاد أن ذلك يكسبهم أصواتًا، ولكنى تعاملت معهم دون الانزلاق إلى المنعطف، ولجأت إلى القضاء لأخذ حقى".

وأوضح مؤسس حزب المصريين الأحرار، أنه سعيد بالنجاح الذى حققه، ولم يقتنع بحزب النور لأنهم ضد الدستور، نافيًا الاتهامات التى تشاع عن صرف أموال فى الانتخابات لحصد مقاعد، قائلاً: "فى ناس صرفت قدنا 10 مرات وما جبتش ولا كرسى، ولا فلوس الدنيا كلها تنجح مرشح ناس مش عاوزينه".

وأضاف رجل الأعمال، أنه يطمح فى الحصول على الـ65 مقعدًا فى البرلمان من انتخابات المرحلة الأولى، لاسيما أنه لم يتوقع تحقيق النجاح فى حصد مقاعد بالإسكندرية، ومتوقعًا الحصول فى المرحلة الثانية، على نفس نسبة المقاعد التى حصل عليها فى الأولى، مشيرًا إلى أن ولاء أعضاء قائمة "فى حب مصر" من "المصريين الأحرار" سيكون للحزب، وهم أعضاء فى الحزب وسيظلون تحت مظلته، وولاؤهم للاتجاه الذى سيأخذه الحزب.

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