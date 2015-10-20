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خروج حمودي وعبد الخالق.. وعودة سالم في قائمة الزمالك بافتتاح الدوري

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خروج حمودي وعبد الخالق.. وعودة سالم في قائمة الزمالك بافتتاح الدوري خروج حمودي وعبد الخالق.. وعودة سالم في قائمة الزمالك بافتتاح الدوري

استبعد جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أحمد حمودي جناح النادي الأبيض من افتتاحية الدوري المصري أمام وادي دجلة يوم الأربعاء.

وكان فيريرا قد استبعد حمودي من لقاء الأهلي في كأس السوبر الذي خسره 3-2.

وخرج أحمد حسن مكي وإبراهيم صلاح لعدم اكتمال لياقتهما البدنية بينما خرج إسلام جمال وحمودي.

وبعد إعلان القائمة قرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد إبراهيم عبد الخالق الذي كان قد دخلها، لكن اللاعب شعر بارتفاع في درجة الحرارة ودور برد أدى لاستبعاده.

ويغيب حازم إمام للإيقاف لتضم القائمة 18 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبو جبل

خط الدفاع: شريف علاء - محمد عادل جمعة - حمادة طلبة - محمد كوفي - أحمد دويدار - عمر جابر

خط الوسط: أحمد توفيق - طارق حامد - معروف يوسف - محمود كهربا - مصطفى فتحي - أيمن حفني - محمد خليفة

خط الهجوم: محمد إبراهيم - باسم مرسي - محمد سالم

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