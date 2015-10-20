تقرير في الجول - نجوما ولويس سواريز بلاتيني رهان الاتحاد في الدوري المصري

ماذا لو قرأت عنوان "الاتحاد يتعاقد مع لويس سواريز؟".. هل تتذكر كيف كنت تسمع اسم باتريك مبوما في لعبة البلايستيشن، أغلبنا كان يسمعها "نجوما". حسنا هو الآخر انضم لزعيم الثغر.

الاتحاد هو الفريق الوحيد بخلاف الأهلي والزمالك الذي يقوده مدرب أجنبي وهو مالدينوف.. ولهذا فإن الأنظار ستكون مترقبة لتجربته وهل ما إذا كان "المدرب المصري أحق بالتجربة" أم لا؟

FilGoal.com يقدم تقاريرا تباعا حول قوائم الأندية الأبرز في جدول الدوري المصري والبداية كانت مع المصري البورسعيدي.

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وفي هذا التقرير نرصد ملامح قائمة الاتحاد وأبرز الظروف التي تحيط بها..

يدخل الاتحاد السكندري الموسم الكروى الجديد بنكهة بلغارية تحت قيادة مالدينوف مدرب إنبى السابق وسيسكا صوفيا البلغاري مصطحبا معه ثنائي مساعد ـأحداهما مدرب أحمال.

ويستهل الاتحاد مشوار الدوري أمام أسوان يوم الأربعاء.

الاتحاد خسر جهود هدافه الموسم الماضي ولاعبه الأبرز محمد حمدي زكى بعد انتقاله للأهلي مجانا كما فقد جهود الثنائي الأجنبي الزامبي كاتونجو بوالأثيوبي أوميد أوكرى بعد رحيله وعودته للدوري المصري من جديد ولكن عن طريق بوابة إنبي ورحل أيضا الحارس الأساسي علي فرج.

ثورة التعاقدات

الاتحاد قام بعمل ثورة فعليه في قائمته للموسم الجديد فتعاقد مع 19 لاعب.. أي فريق بالكامل.

أبرز تعاقدات الاتحاد استعادة حارسه السابق الهاني سليمان ومهاجم الزمالك الصاعد يوسف أوباما على سبيل الإعارة. ومهاجم الزمالك الآخر محمد عبد المجيد ولكن في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى الثلاثي الأجنبي باتريك نجوما الزامبي ولاعب الرأس الأخضر لويس سواريز بلاتيني ويلعبان فى خط الوسط بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي باولو سيزار القادم من الدوري الكويتي.

ودعم الاتحاد دفاعه بمدافع الأهلي الأسبق أحمد السيد ومدافع الزمالك محمد عبد الرازق "بازوكا"، وظهير أيسر سموحة شريف شحاتة ومدافع الإسماعيلي السابق أحمد ناصر وثلاثى الرجاء قلب الدفاع عمرو نبيل ولاعب الوسط محمود كابونجا والمهاجم طارق سالم ولاعبا المصري عاشور الأدهم وعمر يحيى ومصطفى جابر لاعب وسط سوهاج.

وانضم كريم مانش نجم الأسيوطي ومحمود بازيد ظهير أيمن مصر للمقاصة ومهاجم بتروجيت محمد الشعراوي.

أبرز النجوم القدامى في قائمة الاتحاد رمزي خالد وهاني سعيد ومحمد عادل قائد الفريق.

رهان بلاتيني

ولم تقدم قائمة التعاقدات المردود المنتظر في المباريات الودية التي أقيمت استعدادا للدوري.. ما جعل الجماهير توجه اللوم لاختيارات مالدينوف في اللاعبين الأجانب.

ورد مالدينوف على الانتقادات التي تم توجيهها قائلا: "أعلم قدرات بلاتيني جيدا وسيمثل إضافة قوية للدوري المصري ويجيد في مركزي الجناح والوسط المهاجم".

ودرّب مالدينوف اللاعب في الدوري البلغاري من قبل.

لاعب يستحق المتابعة

أبرز الصفقات التي تستحق المتابعة هو لاعب الزمالك يوسف أوباما وباتريك نجوما بجانب النجم الحالي للفريق رمزي خالد.

وانتقل أوباما معارا من الزمالك بعدما اكتظت قائمة الفريق الأبيض بالنجوم والصفقات الجديدة.

بينما ظهر رمزي خالد الذي ظهر في وجود حسام حسن كمدرب للاتحاد في مستوى مميز الموسم الماضي.

محمد عمر

أثار وجود محمد عمر كمدير للكرة بجوار مالدينوف التساؤلات.. إذ أنه اعتاد أن يكون مديرا فنيا.. فهل يكون البديل للبلغاري حال ساءت النتائج؟

ورد عمر على الشكوك في تصريحات صحفية قائلا: "جئت فقط لمساعدة الاتحاد في أزمته وأقدم المعونة والنصح لمالدينوف فقط لا غير".

عمر أحد أبناء الاتحاد المخلصين الذي لعب دور المنقذ في أكثر من مناسبة.

التحدي

هجوم الاتحاد لا بأس به لكن هناك مشكلة قد تظهر في لاعبي الوسط والثلث الهجومي. لكن المطمئن هو ثبات مستوى خط الدفاع لتوافر عدد جيد من اللاعبين.

أما حراسة المرمى في وجود الهاني سليمان فهناك ملحوظة تستحق الذكر أن مالدينوف طال مشاهدة الحارس على الطبيعة ووافق على ضمه بعد الاختبار.

وغالبا قد يكون الهاني سليمان هو الحارس الأساسي لزعيم الثغر.