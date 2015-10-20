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محافظ الإسماعيلية يناقش استكمال خدمات قرية الأمل مع ممثلى مجلس الوزراء

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محافظ الإسماعيلية يناقش استكمال خدمات قرية الأمل مع ممثلى مجلس الوزراء محافظ الإسماعيلية يناقش استكمال خدمات قرية الأمل مع ممثلى مجلس الوزراء
عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مؤتمرا موسعا بحضور لجنة خاصة لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع، مشكلة من عدد من ممثلى مجلس الوزراء وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرق شرق ومديرى العموم لمديريات الرى والصرف والزراعة وجهاز التعمير والإسكان والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والتموين والأوقاف والشباب والرياضة وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وكافة الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذى لاستكمال ما تبقى من أعمال المرافق والخدمات الأساسية لمشروع قرية الأمل الجديدة، وبحث ومناقشة المعوقات التى تعترض سبل تنفيذها وطرح الحلول والمقترحات اللازمة لتذليلها ودفع عجلة العمل لانهاء كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

وبحث الاجتماع سبل استكمال الخدمات الأساسية من تجهيز الوحدة الصحية ومدرسة التعليم الأساسى والسوق التجارى ونقطة الشرطة والمسجد والنادى الاجتماعى ومركز الشباب ووحدة الرعاية الاجتماعية ومكتب تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والمخبز وباقى الخدمات والمرافق وذلك استعدادا لتسليم قطع الأراضى والمنازل بمشروع " قرية الأمل " الجديدة المخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق للمنتفعين الفائزين بالقرعة العلنية والتى تعتبر باكورة المشروع القومى الكبير لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما تم متابعة ومناقشة الموقف التنفيذى لاستكمال باقى الأعمال المتعلقة بشبكة الكهرباء والرى والطرق الخاصة بالقرية.

وأكد المحافظ على جميع ممثلى الجهات المعنية بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذها للبدء فى تسليم القرية للمنتفعين وتشغيل المشروع فى أقرب وقت ممكن.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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