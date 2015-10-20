أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشهد تجربة غرق وإنقاذ العبارة "مصر2"

Google+ Print
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشهد تجربة غرق وإنقاذ العبارة "مصر2" بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشهد تجربة غرق وإنقاذ العبارة "مصر2"
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، أن تجربة غرق وانقاذ عبارة ( 2 ) تجربة ناجحة واثبتت ان التعاون العربي المشترك بين مصر والاْردن دليل أكبر على ادارة هذه الأزمة.

وأشاد فودة بنجاح التجربة التي أثبتت أن إدارة أزمات المحافظة والإسعاف وكل الجهات بمحافظة جنوب سيناء قادرة علي ادارة اي أزمات براً او بحراً او جواً، وقدم فوده الشكر للقوات البحرية ومركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة اللذين شاركا واثبتا ان قواتنا المسلحة قادرة على إدارة اي ازمة في اي وقت.

واعلن المحافظ ان عدد المشاركين في التجربة نحو 250 فرد سواء من مرفق الاسعاف والهلال الأحمر المصري والجانب الأردني، وأفضل شي حدث في هذه التجربة التي بدأت في الساعة الثانية من ظهر اليوم و استمرت حتي الخامسة مساء ان كل الجهات عمل كفريق واحد سواء مصريين او اردنيين.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ يرافقه اللواء مجدي موسي مدير الأمن واللواء بحري هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر والدكتورة اميمة ابراهيم رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر المصري، واللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد مناورة غرق عبارة ( مصر2 ) بهد خروجها من ميناء نويبع البحري في اتجاه ميناء العقبة الأردني.

من جانبه قال اللواء هشام ابو سنة ان التجربة فعالة واثبتت قدرتنا بالتعاون مع الجانب الأردني علي التعامل في مثل هذه المواقف، موضحاً ان هيئة موانئ البحر تعمل في آذار فريق عمل واحد ضماناً لنجاح اي تجارب.

في نفس السياق قال العميد عصام خضر مدير إدارة الأزمات والعمليات بمحافظة جنوب سيناء أن التجربة نجحت بفضل الله والتنسيق الجيد والمتوازي بين كل الجهات المعنية سواء القوات المسلحة او المحافظة او المديريات الخدمية، وقدم خضر الشكر للقوات البحرية ومركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة وهيئة موانئ البحر الاحمر و الجسر العربي خاصة ان الحميع قدم نموذجا يتم تدريسه في ادارة الازمات وهو العمل كفريق واحد وهدفنا واحد هو البحث و الإنقاذ وتقليل حجم الخسائر البشرية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر