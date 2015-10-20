بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشهد تجربة غرق وإنقاذ العبارة "مصر2"

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، أن تجربة غرق وانقاذ عبارة ( مصر 2 ) تجربة ناجحة واثبتت ان التعاون العربي المشترك بين مصر والاْردن دليل أكبر على ادارة هذه الأزمة.

وأشاد فودة بنجاح التجربة التي أثبتت أن إدارة أزمات المحافظة والإسعاف وكل الجهات بمحافظة جنوب سيناء قادرة علي ادارة اي أزمات براً او بحراً او جواً، وقدم فوده الشكر للقوات البحرية ومركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة اللذين شاركا واثبتا ان قواتنا المسلحة قادرة على إدارة اي ازمة في اي وقت.

واعلن المحافظ ان عدد المشاركين في التجربة نحو 250 فرد سواء من مرفق الاسعاف والهلال الأحمر المصري والجانب الأردني، وأفضل شي حدث في هذه التجربة التي بدأت في الساعة الثانية من ظهر اليوم و استمرت حتي الخامسة مساء ان كل الجهات عمل كفريق واحد سواء مصريين او اردنيين.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ يرافقه اللواء مجدي موسي مدير الأمن واللواء بحري هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر والدكتورة اميمة ابراهيم رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر المصري، واللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد مناورة غرق عبارة ( مصر2 ) بهد خروجها من ميناء نويبع البحري في اتجاه ميناء العقبة الأردني.

من جانبه قال اللواء هشام ابو سنة ان التجربة فعالة واثبتت قدرتنا بالتعاون مع الجانب الأردني علي التعامل في مثل هذه المواقف، موضحاً ان هيئة موانئ البحر تعمل في آذار فريق عمل واحد ضماناً لنجاح اي تجارب.

في نفس السياق قال العميد عصام خضر مدير إدارة الأزمات والعمليات بمحافظة جنوب سيناء أن التجربة نجحت بفضل الله والتنسيق الجيد والمتوازي بين كل الجهات المعنية سواء القوات المسلحة او المحافظة او المديريات الخدمية، وقدم خضر الشكر للقوات البحرية ومركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة وهيئة موانئ البحر الاحمر و الجسر العربي خاصة ان الحميع قدم نموذجا يتم تدريسه في ادارة الازمات وهو العمل كفريق واحد وهدفنا واحد هو البحث و الإنقاذ وتقليل حجم الخسائر البشرية.



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