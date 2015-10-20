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بالفيديو: طفل يبهر الجمهور بأدائه أغنية "كده يا قلبي" لشيرين

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بالفيديو: طفل يبهر الجمهور بأدائه أغنية "كده يا قلبي" لشيرين بالفيديو: طفل يبهر الجمهور بأدائه أغنية "كده يا قلبي" لشيرين

الثلاثاء 20-10-2015 19:34

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل أطلقوا على تسمية الطفل المعجزة غنى واحدة من أصعب أغاني عبد الوهاب بإحساس عال أثار موجة من الإعجاب بالطفل.
الطفل يدعى محمد نبيل ويبلغ من العمر 12 عاماً وقد أثار إعجاب النجم محمد رمضان والإعلامية نجوى إبراهيم، في الحلقة الأولى من برنامج "بيت العائلة" الذي يبثّ على قناة "النهار".

وأدى محمد أغنية "كده يا قلبي" من مسلسل شيرين طريقي"، الذي عُرض في رمضان 2015، وحصد على أكثر من 350 ألف مشاهدة على "يوتيوب".
واستضافت نجوى إبراهيم الطفل محمد في برنامجها الجديد، بعد أن لاقى أداؤه لنفس الأغنية رواجاً عبر موقع "يوتيوب" حيث كان يغنيها خلال وجوده في صالون لقص الشعر.
وخلال البحث عن اسم محمد على "غوغل" يظهر عدد من مقاطع الفيديوهات بصوته حيث كان قد أدى أغنية "عاللي جرى " للفنانة عليا التونسية.

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سيدتي

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