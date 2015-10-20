بالفيديو: طفل يبهر الجمهور بأدائه أغنية "كده يا قلبي" لشيرين

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفل أطلقوا على تسمية الطفل المعجزة غنى واحدة من أصعب أغاني شيرين عبد الوهاب بإحساس عال أثار موجة من الإعجاب بالطفل.

الطفل يدعى محمد نبيل ويبلغ من العمر 12 عاماً وقد أثار إعجاب النجم محمد رمضان والإعلامية نجوى إبراهيم، في الحلقة الأولى من برنامج "بيت العائلة" الذي يبثّ على قناة "النهار".

وأدى محمد أغنية "كده يا قلبي" من مسلسل شيرين طريقي"، الذي عُرض في رمضان 2015، وحصد على أكثر من 350 ألف مشاهدة على "يوتيوب".

واستضافت نجوى إبراهيم الطفل محمد في برنامجها الجديد، بعد أن لاقى أداؤه لنفس الأغنية رواجاً عبر موقع "يوتيوب" حيث كان يغنيها خلال وجوده في صالون لقص الشعر.

وخلال البحث عن اسم محمد على "غوغل" يظهر عدد من مقاطع الفيديوهات بصوته حيث كان قد أدى أغنية "عاللي جرى " للفنانة عليا التونسية.