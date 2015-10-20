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مهرجان القاهرة السينمائي يتحدى حملات مقاطعة السبكي بفيلمين لتمثيل مصر

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مهرجان القاهرة السينمائي يتحدى حملات مقاطعة السبكي بفيلمين لتمثيل مصر مهرجان القاهرة السينمائي يتحدى حملات مقاطعة السبكي بفيلمين لتمثيل مصر

الثلاثاء 20-10-2015 20:34

أعلن القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي المزمع إقامة دورته الـ 37 في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر القادم في مؤتمراصحافي انتهى منذ قليل بحضور رئيسة المهرجان الدكتورة ماجدة واصف والناقد طارق الشناوي ويوسف رزق الله المدير الفني للمهرجان ومحمد حفظي، عن اختيار فيلمي"من ضهر رجل" و"الليلة الكبيرة" وهما من إنتاج السبكي لعرضهما في المسابقة الرسمية للمهرجان لتمثيل .
وهو ما يعد تحدياً لحملات المقاطعة التي دشنت في الشهور الأخيرة على المنتجين محمد وأحمد السبكي ووصف أفلامهما بالإسفاف والإباحية والتحريض على البلطجة.
وقالت ماجدة واصف في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إن الفيلمين أبهرا لجنة المشاهدة وبعيدين تماماً عن أي خدش للحياء موضحة "أن السبكي يعدّ الآن من أهم منتجي مصر ويهمنا الأفلام التي أرسلها لعرضها في المهرجان وليس لنا دخل بأي شيء آخر".

فيلم"من ضهر رجل" بطولة آسر ياسين ومحمود حميدة، وياسمين رئيس، ووليد فواز، تأليف محمد أمين راضي وإخراج كريم السبكي. وفيلم"الليلة الكبيرة" يشارك في بطولته كل من الفنانين سمية الخشاب وزينة ووفاء عامر وآيتن عامر وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل وسميحة أيوب، واخراج سامح عبد العزيز.
يعرض أيضاً في المهرجان فيلم"نواره" الذي تقوم ببطولته منة شلبي بجوار محمود حميدة، والمخرجة هالة خليل، وكان الفيلم قد انتهى تصويره مؤخراً.
وقد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن تكريم الفنانين حسين فهمي والإيطالية كلوديا كاردينالي، فيما سيكون هناك جائزتان باسم فاتن حمامة التي يحمل "بوستر" المهرجان هذا العام صورتها.

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سيدتي

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