"سيدتي" تطلق جائزة تقديرية سنوية لروح سعود الدوسري

قررت "سيدتي" أن تمنح جائزتها التقديرية السنوية الخاصة إلى روح الإعلامي سعود الدوسري، وهو الزميل الذي غادرنا تاركاً بصمة مميزة، تؤرخ لمرحلة جديدة من انطلاق جيل يحمل إلى الإعلام السعودي والعربي ريادة شابة منفتحة على العالم، تواكب وتنجز وتغير، إذ حقق خلال رحلته الإعلامية القصيرة إنجازات مهمة من خلال ارتباطه في صناعة الإعلام وتواصله وحضوره مع "سيدتي" في مختلف المواقف والمبادرات. وكما بدأ مشواره في إذاعة القرآن الكريم فقد أنهاه ببرنامج لافت هو "ليطمئن قلبي"، ليتحول بعد هذا إلى واحد من الرموز الإعلامية السعودية التي لا تنسى.

مثلما ظلت برامجه تحقق النجاح وتلقي حجراً في المياه الراكدة للوسط الثقافي والإعلام السعودي والعربي، أثار آخر برامجه الذي كان ناجحاً ومتميزاً جدلاً ثقافياً وفكرياً واسعاً، ما بين مؤيد للبرنامج وبين رافض له بل ومطالب بإلغائه؛ بسبب خلافهم الفكري مع الداعية والمفكر الدكتور عدنان إبراهيم الذي كان ضيفاً طوال الحلقات وهو المميز بالطرح الفكري والعلمي والشرعي المعاصر، كما أنه تمكن بطرحه العصري المثير للجدل خلال الفترة الماضية من لفت الانتباه وتحقيق جماهيرية ملحوظة.

ورغم ما حققه البرنامج من نجاح جماهيري، إلا أنه دار حوله جدل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بشخص الدكتور عدنان إبراهيم الذي تباينت مواقف الكثير من الجمهور حوله وحول آرائه وأفكار وتصريحاته السابقة وطالب كثيرون بإلغائه.

مدرسة الدوسري الإعلامية

قال سعود الدوسري ـ يرحمه الله ـ عن هذا البرنامج في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على «تويتر» قبل وفاته: «كنت أتوقع أن برنامج «ليطمئن قلبي» طير مهاجر ولكن الحمد لله أنه استقر في قلوب الكثيرين وأعاد البعض لطريق الحق».

وكعادة سعود في كل ما قدم من برامج إعلامية، كان حريصاً في «ليطمئن قلبي» على البحث عن الفكرة الجديدة ولا يقبل الظهور في أي برنامج إلا ويحمل قيمة مضافة في الإعلام وفي رصيده المهني، وعن ما يهم ويفيد الناس وجمهوره الذي يثق به، وعن البعد المختلف تماماً والفكر المتجدد؛ لذا كان ظهوره الإعلامي مقنناً في كل عام عبر برنامج مُهم للمشاهد ويجد صدى بين الناس ويفيد الجمهور.

وأيضاً كان حريصاً جداً على معرفة كافة ما يتعلق بالبرنامج بشكل كامل، وأدق تفاصيل الحلقات، والإعداد الجديد للقضايا والموضوعات التي يطرحها والضيوف الذين يستضيفهم مستعيناً بثقافته الواسعة وخبرته الكبيرة، وتفقد أحوال المعدين وزملائه في العمل ممن يقفون خلف الكاميرات، ومتابعة الحلقات في المونتاج حتى عرضها للجمهور في موعدها المحدد، حيث كان يعمل بروح الفريق الواحد.

يذكر أن الإعلامي السعودي سعود الدوسري بدأ مسيرته الإعلامية في الإذاعة كمذيع لنشرات الأخبار في إذاعة القرآن الكريم، ثم انتقل إلى إذاعة الرياض، وبعدها إذاعة MBC FM حيث قدم بجانب الإعلامي السعودي أحمد الحامد برنامج «سمر حتى السهر» و«ليلة خميس».

فيما دخل عالم التلفزيون منتصف التسعينات عبر شاشة MBC في برنامج «صباح الخير يا عرب» وأيضاً التقارير والنشرات الإخبارية. وبعدها، انتقل إلى قناة أوربت وقدم برنامج «حنين» و«ليلكم فن» من القاهرة و«التوك شو» من الرياض. ليعود مجدداً إلى MBC ويقدم عدداً من البرامج أهمها «نقطة تحول» و«تستاهل». وأخيراً، لينضم إلى قناة «روتانا خليجية» ليقدم برنامجي «أهم عشرة» و«ليطمئن قلبي».

تواصل البرنامج والجمهور

استطاع «ليطمئن قلبي» جذب الجمهور من أولى حلقاته في الشهر الفضيل، بفضل حنكة سعود الإعلامية والأطروحات الفكرية للدكتور عدنان إبراهيم، واللذين كانا على موعد مع الجمهور في ثلاثين حلقة رمضانية.

وكان أكبر أوجه هذا التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال «هاشتاغ» بعنوان: «ليطمئن قلبي»، الذي حفل بمئات المغردين الذين عبروا بوجهات نظرهم حول ما يطرح من قضايا ضمن حلقات البرنامج، لا سيما من الشباب الذي يبحث عن إجابات حول الكثير من الأمور والمسائل الدينية والاجتماعية بصورة علمية وشرعية بسيطة دون تعقيد.

وأسهم في ذلك كون البرنامج يخاطب العقول والرؤى الفكرية والثقافية المختلفة والمذاهب الدينية والعقائدية المتباينة، كما أنه تبنى منهج تبسيط الأفكار والرؤى والطروحات دون تسطيح أو تفريط، وتأسيس وتصحيح وتبني ما يعتقده البرنامج صواباً دون تشدد.

وتناولت حلقات البرنامج طوال شهر رمضان، موضوعات هامة منها: مفهوم الوطن والمواطنة، التدين بين المظهر والمخبر، تحرير المرأة وتمكينها، الإسلام السياسي، حرية المعتقدات الدينية، المسؤولية، التسامح ما بين اتباع الأديان، موقف الإسلام من الفن، الإلحاد، التسامح بين المذاهب، مفهوم الحاكمية في الإسلام، اللا عنف، التفكير الفقهوي، كيد الشيطان، حد الردة، مقاصد الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا الحسبة والنصيحة، الإرهاب، الفتاوى، القتال في الإسلام ومفهوم الجهاد

حكاية «ليطمئن قلبي»

قد لا يعرف كثيرون حكاية ولادة فكرة برنامج «ليطمئن قلبي»، بل ربما لم يكن سعود الدوسري نفسه يتوقع أن تتحول جلسة خاصة مع الأستاذ تركي الشبانة المدير العام لقنوات روتانا بحضور "سيدتي" إلى تاريخ جديد في مسيرته الإعلامية، ففي تلك الجلسة طرح تركي الشبانة فكرة برنامج فكري ديني بقالب عصري منفتح، وفي إطار الاستماع والنقاش بادر سعود مقترحاً اسم "ليطمئن قلبي" ليتصاعد الحماس في حديث التفاصيل ويهب سعود قائلاً: ليطمئن قلبي سأقدم أنا هذا البرنامج، وهكذا وافق تركي الشبانة على الاسم وبدأت الاستعدادات ليحقق "ليطمئن قلبي" حضوراً قوياً ونجاحاً لافتاً، وليكون خاتمة رحلة إعلامي شاب منح الرسالة الإعلامية الكثير من الجهد والمثابرة والوفاء، فبادله التاريخ العطاء.