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حبيب الحبيب أفضل ممثل كوميدي خليجي في استفتاء "سيدتي" الرمضاني

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حبيب الحبيب أفضل ممثل كوميدي خليجي في استفتاء "سيدتي" الرمضاني حبيب الحبيب أفضل ممثل كوميدي خليجي في استفتاء "سيدتي" الرمضاني

الثلاثاء 20-10-2015 20:53

الرياض: وليد عنتر

فاز النجم السعودي حبيب الحبيب بجائزة أفضل ممثل كوميدي خليجي عن دوره في مسلسل "سيلفي"، ضمن استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.
واستحوذ الحبيب على جزء كبير من نجاح مسلسل "سيلفي" الذي شارك من خلاله في سباق دراما رمضان هذا العام، ولفت الأنظار بشدة في الحلقات التي قام ببطولتها وتنوعت بين الكوميدية والتراجيدية والاستعراضية.
ومسلسل "سيلفي" من إنتاج MBC ، وتنفيذ مؤسسة نوافذ للإنتاج الإعلامي التي تعود ملكيتها لناصر القصبي، وأشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل التي ضمت كل من: خلف الحربي الذي أشرف على العمل، وناصر العزاز وعبدالرحمن الوابلي وعبدالعزيز المدهش وسعد المدهش وسامي الفليح وحسن الحارثي وأماني السليمي، والمشرف على الإنتاج عبدالرحمن الزايد، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة ناصر القصبي وعدد من نجوم والخليج ومنهم: يوسف الجراح وحبيب الحبيب وأسعد الزهراني ومحمد الطويان وعبدالإله السناني وخالد سامي وهيا الشعيبي وعبير أحمد وريماس منصور وبشير الغنيم وأفنان فؤاد وأمينة العلي وعبدالله عسيري وشيلاء سبت.
وتتقدم أسرة "سيدتي" بالتهنئة للفنان حبيب الحبيب على فوزه في السباق الرمضاني، متمنية له دوام النجاح والإبداع.

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سيدتي

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