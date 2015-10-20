Khloe فضّلت زوجها Lamar على صديقها الجديد

وفقا لمصادر مقرّبة، وضعت Khloe Kardashian علاقتها مع صديقها، نجم هيوستن روكتس الأمريكي لكرة السلة، James Harden، في خانة الإنتظار، للوقوف إلى جانب زوجها السابق Lamar Odom ، خصوصاً أنه خرج من غيبوبته واستجمع قواه وقال لـ Khloe: أحبك.

وفقا لــ TMZ مازالت Khloe، 31 عاماً، تكنّ لـ Lamar ، الذي تزوجته عام 2009، مشاعر عميقة، ما شجّعها لإعادة النظر في علاقتها الجديدة مع جيمس هاردن، التي لم تستمرّ أكثر من 4 أشهر.

يذكر أنه بعد 6 أيام من الغيبوبة، تمّ نقل نجم كرة السلة السابق، Odom، للعلاج في مستشفى في لوس أنجلوس على متن طائرة هيلكوبتر، رافقته Khloe على متنها.