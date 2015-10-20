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Khloe فضّلت زوجها Lamar على صديقها الجديد

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الثلاثاء 20-10-2015 22:05

وفقا لمصادر مقرّبة، وضعت Khloe Kardashian علاقتها مع صديقها، نجم هيوستن روكتس الأمريكي لكرة السلة، James Harden، في خانة الإنتظار، للوقوف إلى جانب زوجها السابق Lamar Odom ، خصوصاً أنه خرج من غيبوبته واستجمع قواه وقال لـ Khloe: أحبك.

وفقا لــ TMZ مازالت Khloe، 31 عاماً، تكنّ لـ Lamar ، الذي تزوجته عام 2009، مشاعر عميقة، ما شجّعها لإعادة النظر في علاقتها الجديدة مع جيمس هاردن، التي لم تستمرّ أكثر من 4 أشهر.
يذكر أنه بعد 6 أيام من الغيبوبة، تمّ نقل نجم كرة السلة السابق، Odom، للعلاج في مستشفى في لوس أنجلوس على متن طائرة هيلكوبتر، رافقته Khloe على متنها.

 

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