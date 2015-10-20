Khloe فضّلت زوجها Lamar على صديقها الجديد
الثلاثاء 20-10-2015 22:05
وفقا لمصادر مقرّبة، وضعت Khloe Kardashian علاقتها مع صديقها، نجم هيوستن روكتس الأمريكي لكرة السلة، James Harden، في خانة الإنتظار، للوقوف إلى جانب زوجها السابق Lamar Odom ، خصوصاً أنه خرج من غيبوبته واستجمع قواه وقال لـ Khloe: أحبك.
وفقا لــ TMZ مازالت Khloe، 31 عاماً، تكنّ لـ Lamar ، الذي تزوجته عام 2009، مشاعر عميقة، ما شجّعها لإعادة النظر في علاقتها الجديدة مع جيمس هاردن، التي لم تستمرّ أكثر من 4 أشهر.
يذكر أنه بعد 6 أيام من الغيبوبة، تمّ نقل نجم كرة السلة السابق، Odom، للعلاج في مستشفى في لوس أنجلوس على متن طائرة هيلكوبتر، رافقته Khloe على متنها.
لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"