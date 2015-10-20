إعادة بين «نظير» و«بروبرت» و«رميح» و«أبوعيون» بالقوصية بأسيوط

انتهت اللجنة المشرفة علي الانتخابات بمركز القوصية عن فوز، ابراهيم نظير 18 ألف 351 ، روبرت سمير 12 ألف و900 ، رميح عبدالحسيب 9 آﻻف 154 ، راشد ابوابعيون 7 آﻻف 643، ووصل إجمالي من قاموا بالتصويت 100 ألف ناخب.

> ويذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في هذه الانتخابات والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و349 ألف و337 ناخبًا وتجري الانتخابات في 9 دوائر بأسيوط منها 496 مقر انتخابي يشمل 1168 لجنة فرعية وصندوق بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري.

> ويشارك في الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط بدوائرها التسع 182 مرشحا منهم 69 مرشح حزبى و113 مستقل من بينهم 5 سيدات و4 معاقين يتنافسون على 20 مقعد للفردي بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.