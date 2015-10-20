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إعادة بين «نظير» و«بروبرت» و«رميح» و«أبوعيون» بالقوصية بأسيوط

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إعادة بين «نظير» و«بروبرت» و«رميح» و«أبوعيون» بالقوصية بأسيوط إعادة بين «نظير» و«بروبرت» و«رميح» و«أبوعيون» بالقوصية بأسيوط

أرشيفية

انتهت اللجنة المشرفة علي الانتخابات بمركز القوصية عن فوز، ابراهيم نظير 18 ألف 351 ، روبرت سمير 12 ألف و900 ، رميح عبدالحسيب 9 آﻻف 154 ، راشد ابوابعيون 7 آﻻف 643، ووصل إجمالي من قاموا بالتصويت 100 ألف ناخب.
> ويذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في هذه الانتخابات والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و349 ألف و337 ناخبًا وتجري الانتخابات في 9 دوائر بأسيوط منها 496 مقر انتخابي يشمل 1168 لجنة فرعية وصندوق بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري.
> ويشارك في الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط بدوائرها التسع 182 مرشحا منهم 69 مرشح حزبى و113 مستقل من بينهم 5 سيدات و4 معاقين يتنافسون على 20 مقعد للفردي بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.

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