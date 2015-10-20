أخطاء ترتكبها يوميًا.. تخلى "عضمك طرى" أهمها الريجيم القاسى

هشاشة العظام مرض منتشر على نطاق واسع، ولعلك تلاحظ إصابة نسب كبيرة من الشباب أصحاب الفئة العمرية المتوسطة به، ولا يمكن حصره فى النساء فقط كما يفعل البعض، بل يصيب الرجال والنساء والشباب وكبار السن، وهو ما يجعله من أهم الأمراض التى يعانى منها نسب كبيرة نتيجة للكثير من التراكمات للممارسات الخاطئة على مدى السنين.

الدكتور صابر الغرباوى، استشارى السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى أكد خلال حديثه عن هشاشة العظام، أنها عبارة عن رقة العظام تدريجيًا نتيجة تراكمات خاطئة انتابتها، فأحدثت خللاً ما فى بنيتها نتيجة تغيرات طبيعية هرمونية وأخرى مرتبطة بنوعية الطعام والشراب، وأخرى مرتبطة بالممارسات الخاطئة.

وأوجز الدكتور صابر بعض الممارسات الخاطئة والعادات الغذائية الحركية غير الصحية التى يمارسها أغلبنا، وتصبح سببًا فى إصابته بهشاشة العظام:

1. الريجيم القاسى أحد عوامل الإصابة بهشاشة العظام فإنقاص الوزن السريع والشديد يخفف الحمل من على المفاصل، ولكنه يرقق العظام ويصيبها بالهشاشة لنقص تغذيتها المطلوبة.

>2. إهمال المشى والجرى تحت أشعة الشمس الدافئة، والتى تمد الجسم والعظام بالفيتامين الأهم والأبرز فيتامين "د"، والذى يصعب تعويضه سواء علاجيًا أو بالطعام.

>3. بعض الأدوية والعقاقير الطبية تصبح سببًا فى الإصابة بالهشاشة مستقبلاً، تلك التى تعمل على سيولة الدم وغيرها.

>4. بعض المشروبات غير الصحية والتى يصبح تناولها اليومى خطرًا كبيرًا على صحة العظام، كالمياه الغازية بأنواعها، وكذلك المشروبات عالية الكافيين.

>5. الامتناع عن تناول منتجات الألبان وعدم تعويضها دوائيًا أو من مصادر أخرى.

>6. ضعف الحركة والرغبة فى السكون والراحة الدائمة سبب فى ترقق العظام.

>7. تدخين الشيشة والسجائر وكل ما يمكن أن يحتوى على النيكوتين الضار بكيمياء الجسم.