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فريق طبى بقنا ينجح فى استئصال 13 ورما ليفيا فى الرحم لمريضة بدشنا

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فريق طبى بقنا ينجح فى استئصال 13 ورما ليفيا فى الرحم لمريضة بدشنا فريق طبى بقنا ينجح فى استئصال 13 ورما ليفيا فى الرحم لمريضة بدشنا
نجح فريق طبي بمستشفي بقنا في استئصال 13 ورم ليفي بالرحم لمريضة تبلغ من العمر 40 عاماً بمركز دشنا.

وقام الفريق الطبي الخاص بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بإجراء العديد من العمليات الصعبة ذات المهارة الخاصة تحت اشراف الدكتور أحمد هاشم عبد اللاه رئيس القسم.

وقال الدكتور كرم مسلم عيسى مدير المستشفي ان القسم نجح في اجراء عملية استئصال 13 ورم ليفي بالرحم لمريضة تبلغ من العمر 40 عاماً بمركز دشنا محافظة قنا، وضم الفريق الطبي الدكتور عبد الناصر عبد الجابر والدكتور يحيى علي والدكتورة دعاء أحمد.

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مصر 365