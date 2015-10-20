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الجمعية الدولية لأورام النساء تحتفل بالشهر العالمى لسرطان الثدى

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الجمعية الدولية لأورام النساء تحتفل بالشهر العالمى لسرطان الثدى الجمعية الدولية لأورام النساء تحتفل بالشهر العالمى لسرطان الثدى
تنظم الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء BGICS احتفالية يوم الخميس المقبل الموافق 22 أكتوبر الجارى، بمناسبة الشهر العالمى لسرطان الثدى، بحضور عدد من نجوم المجتمع من الفنانين والإعلاميين وعدد من الأطباء فى جميع مجالات تشخيص وعلاج الأورام.

وقال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن برنامج الاحتفالية يتضمن فحصا مجانيا للمشاركين ومحاضرات عن الكشف المبكر، وأحدث جراحات التجميل، وإعادة بناء الثدى، والتأهيل النفسى للمرضى،والمخالطين لهم، مع استعراض أحدث طرق العلاج، فضلا عن عرض التجارب الشخصية لمريضات تغلبن على المرض، وكيف استطعن التغلب على المرض،والشفاء منة، كما سيتم استعراض دور الإعلام والفن فى التوعية بالمرض ومواجهته.

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مصر 365