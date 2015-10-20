دراسة:قلب الرجل بيكبر أكتر لكنه أتخن من قلب المرأة

توجد اختلافات كثيرة بين الرجل والمرأة ولكن الجديد هو ما أكدته دراسة طبية حول اختلاف تشريح القلب بين الرجل والمرأة فى المراحل العمرية المختلفة، فبحسب ما ذكرته دراسة أجريت على حوالى 3000 بالغ على مدار 10 سنوات ونشرت الثلاثاء فى دورية الأشعة الطبية الأمريكية، أن قلب الرجل يكبر بشكل مختلف عن قلب المرأة على مدار الوقت.

وركزت الدراسة على حجرة واحدة فى القلب، وفقًا لما ذكره موقع "livescience" الإلكترونى، التى تتمثل فى البطين الأيسر، الذى يضخ الدم المحمل بالأكسجين من القلب للجسم، والذى يقل أداؤه فى ضخ الدم مع الكبر فى السن.

واكتشف الباحثون أن هذا الانخفاض فى ضخ الدم يحدث بشكل مختلف وفقًا لنوع الشخص، ففى الرجال، تنمو عضلة القلب التى تحيط بهذه الحجرة بشكل أكبر وأكثر سمكًا، أما فى النساء، تحتفظ بحجمها كما هو أو تصغر.

ولم يتضح للباحثين السبب وراء هذه الاختلافات التى تحدث، ولكن هذه الحقيقة قد تساعد الباحثين فيما بعد لتتعامل بشكل مختلف مع طبيعة علاج المشاكل التى تخص القلب بالنسبة للرجال والنساء.

>وتراوحت العينة التى ضمنتها الدراسة من البالغين ما بين 48 إلى 84 سنة، ولم يشتك أحد المشاركين من أى مشكلة فى القلب، من بدء الدراسة لنهايتها لضمان صحة النتائج معزولة عن أى عوامل خارجية، واتضح من خلال الأشعة الاختلافات التى توصل لها الباحثين فى الشكل.

بينما زادت العضلة عند الرجال عن الطبيعى بـ8 جرام، قلت نفس العضلة عند النساء بمعدل 1.6 جرام، وعلاوة على ذلك انخفضت قدرة عمل القلب مع مرور العمر عند كلا الجنسين، ولكنها ظهرت أكثر لدى النساء بتراجع 13 ملى فى كمية الدم الذى يتم ضخه أما الرجال كان التراجع بواقع 10 ملى فقط.