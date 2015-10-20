نتنياهو: أبو مازن انضم لداعش باتهامه إسرائيل بأنها تهدد أمن الأقصى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء، مع سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كى مون، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس انضم إلى حركة حماس وتنظيم "داعش" الإرهابى بعدما قال أبو مازن إن إسرائيل تهدد المسجد الأقصى.

ونقلت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله أن محمود عباس يكذب على الفلسطينيين من خلال القول بأن الجيش الإسرائيلى يهدد وجود المسجد الأقصى، وزعم زاعما أن إسرائيل تدافع عن الأماكن المقدسة بما فيها الأقصى.

وادعى نتنياهو أن الفلسطينيين هم من يمنعون اليهود والنصارى من زيارة المسجد الأقصى، وهذا يعد انتهاكا للوضع الراهن، مضيفا أن الفلسطينيين يحاولون إقناع الأمم المتحدة بعدم وجود يد لهم فيما يجرى لليهود فى حائط البراق.

وزعم نتنياهو أن الإرهاب الفلسطينى ليس نابعا من المستوطنات أو من اتفاق السلام وإنما من الرغبة فى القضاء على دولة إسرائيل، مضيفا أن "ابو مازن" قال منذ أيام أنه يبارك الدماء التى تسيل فى القدس وأنه لم يستنكر أى عمل استهدف الإسرائيليين.