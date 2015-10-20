أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتنياهو: أبو مازن انضم لداعش باتهامه إسرائيل بأنها تهدد أمن الأقصى

Google+ Print
نتنياهو: أبو مازن انضم لداعش باتهامه إسرائيل بأنها تهدد أمن الأقصى نتنياهو: أبو مازن انضم لداعش باتهامه إسرائيل بأنها تهدد أمن الأقصى
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء، مع سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كى مون، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس انضم إلى حركة حماس وتنظيم "داعش" الإرهابى بعدما قال أبو مازن إن إسرائيل تهدد المسجد الأقصى.

ونقلت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله أن محمود عباس يكذب على الفلسطينيين من خلال القول بأن الجيش الإسرائيلى يهدد وجود المسجد الأقصى، وزعم زاعما أن إسرائيل تدافع عن الأماكن المقدسة بما فيها الأقصى.

وادعى نتنياهو أن الفلسطينيين هم من يمنعون اليهود والنصارى من زيارة المسجد الأقصى، وهذا يعد انتهاكا للوضع الراهن، مضيفا أن الفلسطينيين يحاولون إقناع الأمم المتحدة بعدم وجود يد لهم فيما يجرى لليهود فى حائط البراق.

وزعم نتنياهو أن الإرهاب الفلسطينى ليس نابعا من المستوطنات أو من اتفاق السلام وإنما من الرغبة فى القضاء على دولة إسرائيل، مضيفا أن "ابو مازن" قال منذ أيام أنه يبارك الدماء التى تسيل فى القدس وأنه لم يستنكر أى عمل استهدف الإسرائيليين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365