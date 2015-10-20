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Nuit d’Issey Parfum عطر جديد للرجال

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Nuit d’Issey Parfum عطر جديد للرجال Nuit d’Issey Parfum عطر جديد للرجال

الثلاثاء 20-10-2015 14:29

بعد إطلاق أحدث عطوره الرجالية Nuit d’Issey Eau de Toilette، يقدّم Issey Miyake عطره المركّز أو Eau de Parfum.
إنّه تعبير عن الجرأة والحريّة اللتين يتميّز بهما رجل Nuit d’Issey.
هذا العطر عطر كلاسيكي من مجموعة عطور Issey Miyake الرجالية. لذا، تأتي القارورة مزدانة باللون الأسود الحادّ لتعكس الليل الحالك. أمّا الزجاج فهو مزخرف بحيث يزاوج بين الظلّ والنور. هذا الزجاج المقلّم بنعومة باللون الأسود يتحوّل إلى آخر بلون أحادي عميق تبرز عليه كلمة Parfum بشكل لافت للغاية. ويعلو القارورة بأناقة مبهرة، غطاء غير شفاف باللون الأسود القاتم، معزّزاً بذلك التأثير الماتي.
Nuit d’Issey Parfum
يقدّم عطر Nuit d’Issey Parfum الحاد والمفعم بالحيوية والجاذبية، مقاربة جديدة لتركيبة عطور Nuit d’Issey من خلال التلاعب بين الضوء والظلّ.
يفوح من النفحات العلوية عبير مركّز الغريب فروت الذي يمتزج مع نفحات الفلفل الوردي الساطعة.
بعدئذ، تغلّف القلب بأناقة تامّة نفحة من جلد الشاموا المتميّزة وروائح الفانيليا الآسرة.
وأخيراً، تجمع القاعدة الغنيّة والمترفة بين الطابع المريح لأريج فول التونكا الزكي وفخامة قلب الباتشولي.
إنّه تكافل بين متناقضات: مرور الضوء عبر الظل؛ تباين جديد...
Nuit d’Issey Parfum، ويبقى الأسود مكتنفاً بالغموض.

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سيدتي