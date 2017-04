euphoria essence for men مفعم بالحيوية – حادّ – آسر

بيروت- سيدتي نت

Calvin Klein

يستمدّ عطر euphoria essence for men Calvin Klein هويّته الفريدة من حدّة عطر euphoria for men الرمزي وتأثيره الآسر. فهذا العطر يفيض إشراقاً مع مقدّمة تلفّك بشاعريّة غامضة يمنحها انتعاش عبير البرغموت الإيطالي الغضّ والفلفل الحلو النابض بالحيوية. أمّا القلب فينبض بأريج جلد الشاموا الناعم، ويمتزج مع نفحات العنبر الذهبي المترفة ليغمرك بشاعرية غنيّة آسرة.

العطر: عطر عنبري مفعم بالحيوية

المقدّمة: البرغموت الإيطالي، أوراق اللبلاب، نفحة معدنية

القلب: الفلفل الأبيض، الياسمين، جلد الشاموا الناعم

القاعدة: العنبر المفعم بالحيوية، خشب الغاياك، فول التونكا

القارورة والعبوّة

تعكس قارورتا euphoria essence Calvin Klein و euphoria essence for men Calvin Kleinالتصميم الرمزي لقارورة euphoria Calvin Klein إنّما بأسلوب جديد ومحدّث مع المحافظة على الشكل الشاعري الأصلي.

تتخلّى القارورتان عن الغلاف المعدني الرمزي لعطور euphoria للكشف عن سائلين باللون الوردي الباهت والأزرق الناعم في زجاجتين بلون الجمشت والعنبر مع لمسات من درجتَي الفوشيا البنفسجي، والأزرق المخضرّ اللتين تمتازان بلمعان متقزّح وإشراق رائع. وفي إطار المحافظة على باقة ألوان euphoria Calvin Klein الأصلية، يطلّ غطاء euphoria essence Calvin Klein بشكله المستطيل، ملوّناً بدرجة بنفسجيّة غنيّة، فيما يُزيّن غطاء euphoria essence for men Calvin Klein بالعنبر الميتاليكي، ما يعطي لمسة نهائيّة ساطعة.

أمّا العبوّتان الخارجيتان الكرتونيتان فخضعا لعلاج متقزّح ينتج عنه تلاعب هولوغرافي بين الضوء واللون، ما يشكّل صياغة جديدة، نابضة بالحيوية لعلبة euphoria Calvin Klein الكلاسيكية.