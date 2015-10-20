لا للشعر المجعّد مع زيت الأفوكادو وزبدة الشيا

بيروت- سيدتي نت

هل تعبت من الشعر الجاف للغاية والمجعّد؟ هل فقدت الأمل في الحصول يوماً على الشعر الناعم الجميل والمفعم بالحيوية الذي كنت تتمتّعين به في طفولتك؟ لا تقبلي بعد الآن إلاّ أن يكون شعرك حريرياً، جميلاً وفائق النعومة! فمجموعة العناية بالشعر متوفرة حالياً لتغذّي شعرك في العمق وتساهم في تجديده وحمايتة. يمكن لخلطة زيت الأفوكادو وزبدة الشيا المغذية الجديدة من غارنييه، للشعر الجاف جدّاً أو المجعّد، أن تصنع العجائب، إذ إنها تعيد النعومة الفائقة إلى الشعر الجاف جداً أو المجعد من خلال تعزيز اللمعان والقضاء كليًا على الجفاف. إذا كان الشعر جاف للغاية ومجعّد كثيراً، استعيني بخلطة زيت الأفوكادو وزبدة الشيا Avocado Oil & Shea Butterالمذهلة الجديدة من غارنييه الترا دو Garnier Ultra Doux للشعر الجاف جداً أو المجعد ، ذات التركيبة المرطّبة إلى أبعد الحدود. مع أنّ فاكهة الأفوكادو موجودة من أيام الأزتيك، إلّا أنّ بروزها كطعام خارق غنيّ بالدهون الصحية غير المشبعة، ذي خصائص مذهلة من شأنها تعزيز عافيتنا بشكل عام، حصل مؤخرًا. وليس من المستغرب أن نرى اسم زيت الأفوكادو على نحو متكرّر من بين مكوّنات بعض مستحضرات التجميل التي يكثر الطلب عليها. كما أنّه يحتلّ مكانة هامّة في المنتديات الإلكترونية ومدوّنات الجمال، حيث يروّج لهذا المكوّن، الذي يحصد حالياً شعبية كبيرة، على أنّه يصنع المعجزات.