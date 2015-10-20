لبنان يبدع في مهرجان ” غلوبل تراند” في Mexico Cancun للجمال

بيروت- سيدتي نت

منذ أسبوعين تقريباً توجه المزينون اللبنانيون ( ميغو أيفازيان وجوزيف سعد و طارق جرجس ) الى مكسيكو وتحديداً Cancun بدعوة خاصة تلقوها من شركة Farouk systems من خلال فرعها في لبنان ممثلة بمدير عام شركة CHI-Lebanon السيد فادي مهنّا، للمشاركة في مهرجان ” غلوبل تراند” والذي شارك فيه 16 دولة، أما من الدول العربية كان للبنان الحظ الأكبر للمشاركة وحده في مثل هذا المهرجان العالمي، وتمّ إختيار 3 مزينين مميزين ومبدعين، ميغو أيفازيان وجوزيف سعد وطارق جرجس كلُ واحد منهم قدّم عرضاً لتسريحة شعر مميزة ورائعة جداً لفتت الحضور الذي تجاوز الـ 5000 شخصاً وصفق لهم تصفيقاً حاراً ، المزينين الثلاث أبدعوا رفعوا إسم لبنان عالياً في الخارج أثبتوا بأن لبنان ما زال يحجز مكانة لـمبدعيه الذي نفتخر بهم، عادوا الى وطنهم الأم لبنان حاملين معهم جوائز تكريمية تضاف الى مسيرتهم الحافلة بالنجاحات .