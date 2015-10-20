عطر "Monsieur le Prince Intense" من Princesse Marina de Bourbon

ابتكرت دار Princesse Marina de Bourbon، تكريماً لإرث عائلتها الملكي، خطّاً ينضح قوّة وحدّة حول عطر "Monsieur le Prince Intense" الرجالي الجديد. كلّ الأناقة والطابع اللافت اللذين اتسمت بهما تربية عائلة الأميرة.

القارورة

اختير تصميم القارورة بحيث يعبّر عن القوّة فقد صُنعت من زجاج لمّاع وشفّاف يتدرّج فيه لون اللون الكحلي. وطُبع على غطائها الفضّي تاج الدار الملكي، ما أضفى عليها لمسة من الأناقة والعصريّة.

كما يتوسّط ختم الملكية القارورة كشعار للكبرياء والقوّة. ويوحي اللقاء السلس بين الخطوط والألوان بأنّ المتعطّر بهذا العطر،أمير نبيل ومحترم يتمتّع بشخصيّة تفرض نفسها أينما حلّت.

الغلاف

أضفيَ على الكرتونة القابلة للثني لمسة أنيقة وعصرية بفضل نمط الفولاذ المصقول الذي اختير لها. كما يلائم لون الأزرق العميق والحادّ لون القارورة بامتياز. هذا الغلاف الذكوري والراقي زاد عطر "Monsieur le Prince Intense" سموّاً.

العطر

تقدّم دار Princesse Marina de Bourbon عطراً جديداً يتسم بالقوّة والحدّة للرجال مع طابع فذ. إنّه شعار عطري للأناقة السرمدية بفضل عبق قشر البرغموت الذي يشعّ انتعاشاً وينبض بالحياة، كما يلتقي بنفحات فاكهية خضراء. يتسلّل قلب العطر وصولاً إلى صلبه المتمثّل بقوّة خشب التنّوب المحاط بالجلد والعنبر النقي. إنّه الخيار الصائب للرجل العصري.