ليلة_الأبطال - صلاح أساسيا أمام ليفركوزن

يلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل روما ضيفا على ليفركوزن ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويلعب صلاح بجوار الإيفواري جيرفينيو في خط هجوم روما، أمام الرباعي ميراليم بيانيتش ورادا نايجولان ودانييلي دي روسي وأليساندرو فلورينزي.

فريق العاصمة الإيطالية يحتل المركز الأخير في المجموعة التي تضم برشلونة وباتي وليفركوزن برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن صلاح هو هداف روما برصيد أربعة أهداف متساويا مع جيرفينيو والبوسني ميراليم بيانيتش.

أهداف صلاح الأربعة سجلها في الدوري الإيطالي ويبحث عن هدفه الأول في دوري الأبطال بقميص روما.