أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - صلاح أساسيا أمام ليفركوزن

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - صلاح أساسيا أمام ليفركوزن #ليلة_الأبطال - صلاح أساسيا أمام ليفركوزن

يلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل روما ضيفا على ليفركوزن ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويلعب صلاح بجوار الإيفواري جيرفينيو في خط هجوم روما، أمام الرباعي ميراليم بيانيتش ورادا نايجولان ودانييلي دي روسي وأليساندرو فلورينزي.

فريق العاصمة الإيطالية يحتل المركز الأخير في المجموعة التي تضم برشلونة وباتي وليفركوزن برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن صلاح هو هداف روما برصيد أربعة أهداف متساويا مع جيرفينيو والبوسني ميراليم بيانيتش.

أهداف صلاح الأربعة سجلها في الدوري الإيطالي ويبحث عن هدفه الأول في دوري الأبطال بقميص روما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع