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مرشح مستقبل وطن الفائز بمقعد الخارجة: أسعى لتحقيق مطالب المواطنين

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مرشح مستقبل وطن الفائز بمقعد الخارجة: أسعى لتحقيق مطالب المواطنين مرشح مستقبل وطن الفائز بمقعد الخارجة: أسعى لتحقيق مطالب المواطنين
قال جمال آدم مرشح حزب مستقبل وطن، والفائز بمقعد مجلس النواب عن دائرة الخارجة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سعيد بما ناله من ثقة أبناء دائرته فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتى حقق فيها نجاحا كبيرا بدعم أبناء الدائرة الذين خرجوا لمنحه أصواتهم، وسيكون حريصا على الالتزام بالوفاء تحقيق كل مطالب أبناء دائرته.

وأضاف آدم أن سعادته لا يمكن وصفها بعد أن شاهد جموع المواطنين تتوافد على منزله فى أثناء عملية الفرز، وهم يؤكدون له على فوزه لأنهم جميعا منحوه أصواتهم، الأمر الذى يجعله متحفزا لتحقيق كل مطالبهم، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا لتحقيق ما وعد به أبناء دائرته به من محاور إستراتيجية لتحقيق برنامجه الانتخابى الذى وضع حلولا فاعلة للمشكلات التى يعانى منها المجتمع الواحاتى بمركزى الخارجة وباريس.

وتقدم آدم بالشكر لكل من منحه صوته فى هذه الانتخابات متمنيا التوفيق لباقى المرشحين فى الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الثانى، مؤكدا أن العملية الانتخابية قد سارت فى أروع صورها كعرس ديمقراطى يعبر عن ثقافة واحترام ابناء المحافظة لهذا الاستحقاق الثالث كختام لخارطة الطريق وتتويجا لمسيرة الديمقراطية التى تنتهجها الدولة من اجل تحقيق مطالب المواطنين.

ويعمل جمال محمد آدم فراج مستشارا لمحافظ أسيوط حاليا وهو الحاصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات الإدارية عام 1983م، عمل محاسباً بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ثم تولى المناصب الآتية خلال حياة مليئة بالعطاء: رئيس الوحدة المحلية بقرى المنيرة بالخارجة وسكرتير مركز ومدينة الخارجة ونائب رئيس مركز ومدينة الخارجة ونائب رئيس مركز ومدينة الفرافرة ورئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط ورئيس مركز ومدينة أبنوب بأسيوط ورئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط ورئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط ورئيس مركز ومدينة أسيوط وسكرتير عام مساعد محافظة أسيوط وسكرتير عام محافظة أسيوط ويحظى بشعبية كبيرة بين أبناء مركزى الخارجة وباريس.

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مصر 365