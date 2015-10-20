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بالصور .. افتتاح طريق يوسف السباعي لخدمة قرى شباب الخريجين بالسويس‎

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بالصور .. افتتاح طريق يوسف السباعي لخدمة قرى شباب الخريجين بالسويس‎ بالصور .. افتتاح طريق يوسف السباعي لخدمة قرى شباب الخريجين بالسويس‎

المحافظ يفتتح الطريق بمشاركة الأهالي

افتتح اللواء العربي السروي محافظ السويس، طريق يوسف السباعي بطول 3 كيلو متر وبعرض 6 أمتار لخدمة قرية يوسف السباعي وربطها بطريق “السويس – الإسماعيلية “.

والتقى اللواء العربي السروي والعميد علاء اسماعيل رئيس حي فيصل، بأهالي قرية يوسف السباعي وقرى شباب الخريجين المجاورة، واستمعا إلى شكواهم ومطالبهم حول إقامة مركز شباب ووحدة صحية وبعض الخدمات مثل إقامة مدرسة ومشكلة المياه والصرف الصحي والإنارة.

وأكد المحافظ أن هناك محطة غرب النفق يتم انشاؤها لزيادة وتدعيم المياه لقرى شباب الخريجين، ومشيرًا إلى أن انشاء طريق يوسف السباعي تم من أجل التنمية.

وأشار إلى أن هناك عدة طلبات تم تقديمها ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجًا ومنها قرية يوسف السباعي وقرى شباب الخريجين، تتعلق بالمرافق والخدمات تم ارسالها لمجلس الوزراء.

وأكد العميد علاء إسماعيل، أن هناك أعمال تمت بقرى شباب الخريجين، مثل رصف بعض الطرق وإنارة البعض ويتم حاليًا الإعداد والتجهيز لإقامة وحدة صحية بمنطقة الألبان الجديدة لخدمة المنطقة بالكامل.

حضر افتتاح طريق يوسف السباعي كل من سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة ومحمد صالح مدير المراقبة العامة للتمية والتعاون الزراعي بقرى شباب الخريجين وحسين الترباني مدير عام الزراعة والعقيد عمرو حجاج ممثل الشعبة الهندسية بالجيش الثالث ومنى السويفي مدير عام الطرق.

 

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