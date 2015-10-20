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أمن السويس يضبط نصاب جمع 2مليون جنيه بدعوى تشغيلها فى مشروع دواجن

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أمن السويس يضبط نصاب جمع 2مليون جنيه بدعوى تشغيلها فى مشروع دواجن أمن السويس يضبط نصاب جمع 2مليون جنيه بدعوى تشغيلها فى مشروع دواجن

أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة فى السويس من ضبط موظف بشركة بترول بالسويس، نصب علي المواطنين وجمع من المواطنين مبلغ مليوني جنيه، بزعم توظيفها، واستولي عليها، واحيل المتهم للنيابة للتحقيق .

كانت البلاغات قد تعددت امام اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس، تفيد بقيام موظف بشركة بترول فى السويس يدعي ” ع . م . س” بجمع مبالغ مالية كبيرة، من المواطنين لتوظيفها فى مشروع دواجن .

تم تشكل فريق بحث قادة العميد محمد والي مدير ادارة البحث الجنائي، وكشفت التحريات الامنية التى اجرها العقيد علاء سيف النصر رئيس مباحث الاموال العامة أن المتهم احتال على المواطنين، ونصب عليهم وفر اباموالهم بعذما جمع منهم مليوني جنيه وتم إستصدار اذن من النيابة العامة وضبط المتهم الذي احيل للنيابة لتولي التحقيقات .

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