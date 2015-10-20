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آسر ياسين: اختيار «من ضهر راجل» لتمثيل مصر في مسابقة مهرجان القاهرة الرسمية شرف كبير

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آسر ياسين في فيلم " من ضهر راجل "

آسر ياسين في فيلم ” من ضهر راجل “

يشعر الفنان آسر ياسين بحالة من السعادة بعد إختيار فيلمه الجديد “من ضهرراجل” للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته القادمة.
> وقال آسر في تصريحات صحفية “إن تمثيل لهو شرف كبير.. وخصوصًا في مهرجانها الدولي وفي مسابقته الدولية”.

وكتب ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، أنه سعيد باستقرار  إدارة مهرجان القاهرة السينمائى على فيلم «من ضهر راجل»،ليمثل مصر فى المسابقة الرسمية للمهرجان، الذى تنطلق فعالياته فى الفترة من ١١ إلى ٢٠ نوفمبر المقبل.

آسر ياسين سعيد باختيار فيلمه " من ضهر راجل "لتمثيل مصر بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

آسر ياسين سعيد باختيار فيلمه ” من ضهر راجل “لتمثيل مصر بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويلعب آسر في الفيلم دور شاب يخوض صراع سبق وإن خاضه آباه فلأي جانب ينحاز الابن؟ وهل سيكون” من ضهر راجل”.
> ” من ضهر راجل ”  من تأليف محمد آمين راضي وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصبري فواز وياسمين رئيس ووليد فواز.

 

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