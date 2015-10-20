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ضبط هارب و قطعتين سلاح ناري ونصف كيلو حشيش ببني سويف ‎

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ضبط هارب و قطعتين سلاح ناري ونصف كيلو حشيش ببني سويف ‎ ضبط هارب و قطعتين سلاح ناري ونصف كيلو حشيش ببني سويف ‎

أرشيفية

تمكنت قوات الأمن ببني سويف، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة المديرية وأشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير الأمن من ضبط 2 سلاح ناري، بحوزت كلا من “عصام أ ح” وشهرته ( البيري) تاجر مقيم مركزالفشن 38 عام وبحوزته بندقية خرطوش يمب أكشن عيار 12 تحمل رقم 48774-13، تم التحفظ على المتهم، وتحررمحضر عن ذلك رقم 2015/5598 إداري الفشن.

كما تمكنت من ضبط “محمد س ح” 37 سنة فلاح مقيم الفشن، وبحوزته فرد روسي عيار39-7,62، تم التحفظ على المتهم وتحرر محضر رقم 559/2015 إداري الفشن.

كما ألقت مباحث المخدرات القبض على كلا من “محمد ش م” 16 سنة عاطل مقيم العلالمة مركز بني سويف، وبحوزته 250 جرام من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، تم التحفظ على الكمية والمتهم وتحرر محضر رقم 6141/2015 إداري مركز ببا.
> كما تمكنت من القبض على، فتحي عويس 21 عام عاطل مقيم بندر بني سويف وبحوزته 250 جرام من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
> تم التحفظ على الكمية والمتهم وتحرر محضر رقم 5996/2015 إداري مركز بني سويف.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من القبض على، جرجس فاروق 27 سنة عاطل مقيم قاي مركز إهناسيا، والمحكوم عليه في جناية رقم 4898/2015 جنايات مركز إهناسيا.

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