ثلاث وحدات صحية جديدة تطبق معايير الجودة بالدقهلية

اعتمد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة اليوم الثلاثاء بالدقهلية 3 وحدات صحية كوحدات تطبق معايير الجودة من قبل لجنة اعتماد الجودة بوزارة الصحة.

وحصلت كلاً من وحدة كفر الحطبة بالإدارة الصحية بشربين على 78% ومركز طب أسرة البرامون بالإدارة الصحية بالمنصورة على 78% ومركز طب أسرة دكرنس بالإدارة الصحية بدكرنس على 75%، ، ليكون بذلك عدد الوحدات التى تم اعتمادها من لجنة الجودة بالوزارة كوحدات طب أسرة تطبق معايير الجودة 299 وحدة.

يأتى ذلك تحت مظلة الاهتمام بصحة المواطن فى الريف ودعمة الكامل والمستمر للوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالانشاءات والأجهزة الطبية والقوى البشرية.