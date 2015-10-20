بالصور..لأول مرة .. مناورة مصرية اردنية لانقاذ ركاب عبارة غارقة

شهد ميناء نويبع اليوم تنفيذ مناورة بحرية مصرية اردنية لانقاذ ركاب عبارة غارقة على بعد عشرة أميال بحرية من ميناء نويبع تحت مسمى ( مصر – 1 ) و ذلك بالتعاون و التنسيق بين الجانب المصرى و الجانب الاردنى.>جاء ذلك بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر و عناصر من مركز البحث و الانقاذ الرئيسى للقوات المسلحة و مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرارار برئاسة مجلس الوزراء و القيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء .

و بدأت المناورة بخروج العبارة ايلة من ميناء نويبع الساعة الواحدة ظهرا و بعد ابحارها على بعد عشرة اميال بحرية من الميناء قامت باطلاق اشارة استغاثة و إلقاء دمية تمثل احد الركاب .

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و على الفور قام بالتقاط اشارة الاستغاثة كلا من مركز البحث و الإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة و مركز عمليات هيئة موانى البحر الاحمر و القوات البحرية المصرية بجنوب سيناء و مركز عمليات وزارة النقل و تم التنسيق و الاتفاق على بنود خطة الانقاذ مع الجهات المشاركة فى التجربة و طبقا للسيناريو المعد مسبقا .

و تولى الدور الرئيسى مركز البحث و الانقاذ الرئيسى للقوات المسلحة و مركز عمليات محافظة جنوب سيناء حيث تم اخطار السلطات المعنية للتحرك الى مكان الحادث داخل المياه الاقليمية لخليج العقبة و اتخاذ الاجراءات التنفيذية الخاصة للبحث و الانقاذ .

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على جانب اخر قامت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء بالدفع بعشرة سيارات اسعاف الى مكان الحادث و فتح معسكر ايواء لاستقبال المصابين لتلقى العلاج اللازم كما تم تزويد سيارات الاسعاف من المحافظات المجاورة لتصل الى 100 سيارة لتغطية كافة مراحل المناورة بالاضافة الى الدور الرئيسى التى قامت به جمعية الهلال الاحمر المصرى فى المساعدة الواقعية للتجربة.

و قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم التنسيق بين القوات البحرية الاردنية و القوات البحرية و الجوية المصرية بواسطة مركز البحث و الانقاذ حيث تم مع بدء المناورة اقلاع طائرة بحث و انقاذ مصرية لتحديد مكان الحادث كما قامت السلطات الاردنية بالدفع بلنش انقاذ ( السند ) للمشاركة فى عمليات انقاذ الافراد الناجين مع لنش من القوات البحرية المصرية .

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و انتهت التجربة بانتشال الركاب و عودتهم لميناء نويبع بعد الانقاذ و تم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاعمال الانقاذ على البر و داخل ميناء نويبع باعمال الاسعافات و التدخل الطبى السريع لنقل المصابين الى المستشفيات التخصصية .

و أضاف مصطفى ان المناورة تهدف الى زيادة كفاءة الاجهزة العاملة بمركز العمليات و مدى استقبالهم لاشارات الاستغاثة و سرعة الاستجابة و مشاركة الجهات المعنية فى عمليات الانقاذ كما تهدف الى زيادة المشاركة و التعاون بين الدول العربية الشقيقة و نقل الخبرات للكوادر العاملة فى هذا المجال .



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