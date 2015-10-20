إنشاء 20 مشروعا استثماريا جديدا فى الإسماعيلية بتكلفة 200 مليون جنيه

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الموافقة على إنشاء 20 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالمحافظة بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية جلسة الاجتماع الدورى لمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، والتى عُقِدَت بحضور كل من المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومدير المناطق الصناعية، ومشروع وادى التكنولوجيا، ورؤساء مجالس إدارات جمعيات المستشمرين، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، ومكتب خدمة المستشمرين، وإدارات شئون البيئة، والإسكان، والزراعة، وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار.

وتتيح المشروعات الجديدة 2000 فرصة عمل تقريبًا لأبناء المحافظة، وبدء تنفيذها خلال هذه الفترة، وتشمل المشروعات ميناء جاف، وخدمات حاويات، وتخزين وإنتاج طوب وبلاط وخرسانة جاهزة، وتعبئة وتجهيز الفوسفات، وفرز وتجميع وتجارة الحاصلات الزراعية، وحفظ خضروات وفواكه، وإنتاج أعلاف دواجن، وأسماك، وحيوانات، وتصنيع ملابس جاهزة، وإنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 20 ميجاوات، وإنتاج تليفزيون، وتجميع "لمبات"، وتصنيع الأكياس البلاستيك، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وإنتاج وتجميع الأحذية.

وبحث الاجتماع جدول أعمال المجلس الذى تم خلاله الإعلان عن الموافقة على إنشاء المشروعات الجديدة التى يجرى حاليا البدء فى تنفيذها والإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على إعطاء مهلة أخيرة ونهائية لمدة ستة أشهر فقط تنتهى فى 30 مايو المقبل 2016 لمشروع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج سكر البنجر والمزمع إنشائه بالقنطرة شرق على مساحة 150 فدانا لتوفيق أوضاعه وإثبات الجدية فى التنفيذ.

كما تمت الموافقة على إلغاء 3 مشروعات استثمارية سبق موافقة مجلس الإدارة عليها وسحب الأرض المخصصة لها لعدم الالتزام بالجدية فى التنفيذ وفقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمناطق الصناعية وقوانيين الاستثمار وإعادة طرحها من جديد للمستثمرين الجادين.

وفى ختام الاجتماع أكد اللواء يس طاهر أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين وتشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة للمنطقة من أجل خلق المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة وتحقيق التنمية الشاملة.