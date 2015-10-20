"فى حب مصر" تكتسح الجيزة..و368 مرشحا يخوضون الإعادة بمحافظات المرحلة الاولى

أظهرت مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، والتى تضم 16 دائرة عن اكتساح قائمة فى حب مصر فى كل الدوائر لتؤكد حسمها الجولة الأولى من المرحلة الأولى، دون الدخول فى إعادة مع أى قائمة القوائم الثلاث التى تنافسها وهى قوائم "نداء مصر"، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة"، مع التأكيد على تفوق قائمة فى حب مصر فى كل محافظات الصعيد التى تمثل دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

فيما كشفت نتائح الحصر العددى التى أعلنتها اللجان العامة فى محافظة الجيزة عن خوض 66 مرشح جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر إجرائها يومى 27 و28 من شهر أكتوبر الجارى، على المقاعد الفردية فى 16 دائرة هى (الجيزة، أبو النمرس والحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، بولاق الدكرور، العمرانية، الطالبية، إمبابة، العجوزة، الأهرام، كرداسة، 6 أكتوبر، أوسيم، منشأة القناطر).

ويخوض جولة الإعادة فى محافظة أسوان 16 مرشحا، وفى الأقصر 6 مرشحين، الوادى الجديد 4 مرشحين، ومحافظة قنا 21 مرشحا، وفى البحر الأحمر 6 مرشحين، ومرسى مطروح 4 مرشحين، وفى سوهاج 33 مرشحا، وفى البحيرة 52 مرشحا، وفى أسيوط 35 مرشحا، وفى المنيا 43 مرشحا، وفى الفيوم 30 مرشحا، وفى محافظة بنى سويف 20 مرشحا، وفى الإسكندرية 32 مرشحا.

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