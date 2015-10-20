اللجنة العليا: "فى حب مصر" تحصد 20 ألفا من أصوات المصريين بالخارج

قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لإعلان نتائج انتخابات المصريين بالخارج، إن الحصر العددى لما حصلت عليه القوائم من أصوات عن قوائم دائرة قطاع غرب الدلتا تبين منه أن إجمالى عدد الناخبين المشاركين فى التصويت بلغ 6 آلاف و325 ناخبا، وأن إجمالى الأصوات الصحيحة بلغ 6 آلاف و240 صوتا بينما بلغت الاصوات الباطلة 85 صوتا .

وحصلت قائمة حزب النور على 523 صوتا بينما قائمة فى حب مصر حصلت على 5 آلاف و248 صوتا، أما فرسان مصر فحصلت على 126 صوتا وقائمة ائتلاف الجبهة وتيار الاستقلال حصلت على 340 صوتا .

أما بالنسبة للحصر العددى لما حصلت عليه القوائم من أصوات عن قوائم دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد فقد تبين منه أن إجمالى عدد الناخبين المصوتين بلغ 24 الاف و25 ناخب وان اجمالى الاصوات الصحيحة بلغت 22 الاف و977 صوت والاصوات الباطلة بلغت الاف و48 صوتا .

وحصلت قائمة نداء مصر على 3 آلاف و76 صوتا وفى حب مصر 15 الاف و529 صوت وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال حصلت على الفين و969 صوت .

>يذكر أن الانتخابات فى الخارج أجريت فى 139 دولة وشهدت كثافة كبيرة وتم تزويد اللجان ب200 تابلت وإرسال عدد من المهندسين الفنيين لتقديم الدعم للقنصليات والسفارات اثناء عمليات التصويت والفرز .

وأشار إلى أن اللجنة المتابعة للمصريين فى الخارج تلقت خلال اليومين الماضيين محاضر الحصر العددى للناخبين الواردة من لجان الانتخاب وتبين من تجميعها أن إجمالى عدد الناخبين 30 ألفا و531 ناخبا وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 1856 صوت الصحيحة 28675 صوتا .

- مصادر: أكثر من 45 مرشحاً لـ"المصريين الأحرار" يخوضون جولة الإعادة

>

- بالأرقام.. ننشر النتيجة النهائية لمرشحى الفردى والقوائم بدائرة العياط

>

- عبد الرحيم على: نجحت باكتساح.. والعليا للانتخابات المعنية بإعلان النتائج

>

- "فى حب مصر" تواصل الاكتساح وتتألق فى قنا بـ50 ألفا و625 صوتاً

>

- مؤشرات نتائج الانتخابات فى سوهاج.. قائمة فى حب مصر تتصدر المشهد.. والإعادة تسيطر على دوائر دار السلام بين 4 مرشحين.. و"فى حب مصر" تتصدر نتائج طهطا.. وشعبان والمشنب والشريف وأكرم فتحى إعادة فى أخميم

>

- بعد 15 ساعة من فرز الأصوات.. "الإعادة سيد الموقف" فى انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فى 14 محافظة.. ومرشحان فقط حسما مقعديهما من الجولة الأولى فى أسيوط.. وقائمة فى حب مصر تكتسح

>

- مؤشرات نتيجة الانتخابات فى مطروح.. قائمة حزب النور تتصدر النتائج بعد حصدها 23041 صوتا.. وفى حب مصر تحصد 19087.. والإعادة بين محمود يوسف وفوزى أبو زريبة وسليمان فضل وصالح منصور على المقاعد "الفردى"

>

- المؤشرات النهائية لانتخابات النواب بأسوان.. الإعادة بين عفيفى ونصيف وشرعى وأحمد حسن بدائرة القسم.. والحناوى وعشرى يخوضان الإعادة فى دراو.. و"فى حب مصر" تكتسح 4 دوائر.. ونداء مصر تفوز بـ"نصر النوبة"

>

- سر الحضور والغياب فى الانتخابات عند «حزب الكنبة».. كيف فشل المطبلون ومحترفو المقاطعة والإعلام فى فهم مفاتيح الأغلبية الصامتة؟

>

- "فى حب مصر" تكتسح البندر والقرنة والمركز وأرمنت بالأقصر بـ84885 صوتا.. و8 مرشحين يصلون لبر "الإعادة" فى 4 مراكز.. شكير والإدريسى بالبندر و"الطيرى وحرز الله" بالمركز وهريدى وياسين بالقرنة

>

- مؤشرات نتيجة الانتخابات فى بنى سويف.. لأول مرة "نداء مصر" تتقدم بـ17ألفا و196 فى 60لجنة.. و"فى حب مصر" بالمركز الثانى بـ15 ألفا و622صوتا.. والصحوة الوطنية تحصد 6792 صوتا.. وائتلاف الجبهة يتذيل النتائج

>

>