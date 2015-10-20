ضبط نصاب جمع 2 مليون جنيه من مواطنين بزعم تشغيلها فى مشروع دواجن بالسويس

تمكنت مباحث الأموال العامة فى السويس من ضبط موظف بشركة بترول بالسويس، نصب على المواطنين وجمع منهم مبلغ مليوني جنيه، بزعم توظيفها، واستولى عليها، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس، تفيد بقيام موظف بشركة بترول فى السويس يدعي " ع . م . س" بجمع مبالغ مالية كبيرة، من المواطنين لتوظيفها فى مشروع دواجن .

تم تشكيل فريق بحث قادة العميد محمد والي مدير ادارة البحث الجنائي، وكشفت التحريات الامنية التى اجراها العقيد علاء سيف النصر رئيس مباحث الاموال العامة أن المتهم احتال على المواطنين، ونصب عليهم وفر باموالهم بعدما جمع منهم مليوني جنيه وتم إستصدار اذن من النيابة العامة وضبط المتهم الذي احيل للنيابة لتولي التحقيقات .