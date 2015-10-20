فيديو.. الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية عصراً على الجبال والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا ظهراً والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل بعض الضباب والضباب الخفيف.

الرياح .. جنوبية شرقية - شرقية / 12 - 22 كم/ساعة خلال الصباح والليل، تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 28/38 كم/ساعة بعد الظهر والمساء بوجه عام.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و 20 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 43 دقيقة صباحا.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 36 25 90 25 .

> دبي 36 27 90 25 .

> الشارقة 35 24 85 25.

> عجمان 35 24 80 25.

> أم القيوين 35 23 75 25 .

> رأس الخيمة 35 23 70 25 .

> الفجيرة 33 27 80 40.

> العين 37 23 85 20 .

> ليوا 38 22 95 20 .

> الرويس 35 25 90 25 .

> السلع 35 25 90 30.

> دلما 34 28 85 35 .

> طنب الصغرى 33 27 85 35 .

> طنب الكبرى 33 27 85 35 .

> أبوموسى 33 27 85 35.