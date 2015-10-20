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فوز«الدسوقي»وإعادة بين«الصحفي»و«تادرس» ببندر أسيوط

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فوز«الدسوقي»وإعادة بين«الصحفي»و«تادرس» ببندر أسيوط فوز«الدسوقي»وإعادة بين«الصحفي»و«تادرس» ببندر أسيوط

أرشيفية

أعلنت اللجنة نتيجة الدائرة الاولى ومقرها بندر أسيوط عن فوز محمد حمدي الدسوقي 47 ألف 934 صوتًا بينما تجرى الإعادة بين محمد أحمد فرغلي الشهير بـ”محمد الصحفي” بعد حصوله على 10 الاف و50 صوتا وتادرس قلدس تادرس 25 الف 132 صوتًا.
> بينما حصلت قائمة في حب على 55  ألف 875 صوتًا وقائمة “نداء مصر” 8 الآف و403 صوتًا وقائمة “الصحوة الوطنية” 3279 صوتًا وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال 6118 صوتًا.

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