«رشوان» و«أبوحشيش» الأعلى تصويتًا في لجان المشايعة والعامري بغنايم أسيوط

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز لجان قرية العامري التابعة لمدينة الغنايم في أسيوط عن حصول محمد علي رشوان علي 436 صوتًا، ومهاب أبوحشيش 337 صوتًا، وفتحي أحمد عباس 160 صوتا، والحسيني جلال 77 صوتًا.

> كما أسفرت النتائج الأولية لفرز 5 لجان بقريتي المشايعة قبلى وبحرى بدائرة صدفا والغنايم عن حصول (مهاب أبو حشيش على 889 صوتًا، ومحمد عمر رشوان على 749 صوتًا، وفتحى أحمد عباس 336 صوتًا، ومحيي الدين أبو جبل 269. صوتاً).