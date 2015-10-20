أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«رشوان» و«أبوحشيش» الأعلى تصويتًا في لجان المشايعة والعامري بغنايم أسيوط

Google+ Print
«رشوان» و«أبوحشيش» الأعلى تصويتًا في لجان المشايعة والعامري بغنايم أسيوط «رشوان» و«أبوحشيش» الأعلى تصويتًا في لجان المشايعة والعامري بغنايم أسيوط

أرشيفية

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز لجان قرية العامري التابعة لمدينة الغنايم في أسيوط عن حصول محمد علي رشوان علي 436 صوتًا، ومهاب أبوحشيش 337 صوتًا، وفتحي أحمد عباس 160 صوتا، والحسيني جلال 77 صوتًا.
> كما أسفرت النتائج الأولية لفرز 5 لجان بقريتي المشايعة قبلى وبحرى بدائرة صدفا والغنايم عن حصول (مهاب أبو حشيش على 889 صوتًا، ومحمد عمر رشوان على 749 صوتًا، وفتحى أحمد عباس 336 صوتًا، ومحيي الدين أبو جبل 269. صوتاً).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا