37.6 % نسبة مشاركة الناخبين بالوادي الجديد والاعادة في دائرتي المحافظة‎



> بلغت نسبة مشاركة الناخبين بمحافظة الوادي الجديد في الانتخابات البرلمانية 37.6%، بعد انتهاء أعمال الفرز الأولي بجميع اللجان الفرعية بإجمالي 90 لجنة.

> وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم الانتخابية على مستوى دائرتي الخارجة والداخلة 58.839 ألف ناخب، من إجمالي 156.454 ناخب، المقيدين بالجداول الانتخابية.

> وأعلن المستشار يحيى محمود عبد القادر، رئيس اللجنة العامة رقم 1 بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، نتيجة فرز الأصوات بدائرة الخارجة الانتخابية، حيث بلغ عدد الحضور من الناخبين بالدائرة 29593 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 27849، وعدد الأصوات الباطلة 1323 صوت من بين 67125 لهم حق التصويت بهذه الدائرة.

> وتنافس في هذه الدائرة 24 مرشحًا بينهم سيدة واحدة، وحصل المرشح محمد جمال آدم مرشح حزب مستقبل مصر على أعلي الأصوات والبالغ عددها 14174 صوت، ويليه المرشح داود سليمان مرشح حزب المصريين الأحرار وحصل على 4863 صوت، ويليه المرشح أحمد العقاطي مرشح مستقل وحصل على 4228 صوت، بينما حصل المرشح ماهر الديب على 4186 صوت.

> كما أعلن رئيس لجنة الخارجة نتيجة فرز القوائم الانتخابية، وقد حصلت قائمة “في حب مصر” على 15407 أصوات، وحصلت قائمة “نداء مصر” على 5233 صوت، وحصلت قائمة “الصحوة الوطنية” على 2386 صوت، وحصلت قائمة الجبهة المصرية على 2318 صوت.

> وتقدم المرشح أحمد عبدالله العقاطي أثناء اجراء عملية الفرز، بتظلم إلى رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى في الوادي الجديد، ضد تصويت المواطن محمد عبدالعظيم أبوالعلا، والذي صوت باللجنة رقم 33 ومقرها قرية صنعاء، وهو يعمل موظفًا بوزارة الداخلية وليس له حق التصويت، بحسب شكواه وأحال رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى في الوادي الجديد، التظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات واتخاذ قرارًا بشأنه الا أن المرشح تنازل في نهاية الأمر عن التظلم.

كما أعلن المستشار محمد حسن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثانية بالداخلة، عن نتائج فرز الأصوات الانتخابية، حيث بلغ عدد إجمالي أصوات الناخبين بالدائرة 89829 صوت، وبلغ عدد الحاضرين في الانتخابات 29343 صوت، وكان إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 26752 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 2591.

> وحصل المرشح تامر عبد القادر ويعمل صحفي بالأخبارومرشح حزب المصريين الأحرار على 7 آلاف و106 أصوات، والمرشح عربى يمانى، مرشح مستقل حصل على 7 آلاف و134، والمرشح برديس سيف الدين، مرشح مستقل، والذي حصل على 5 ألاف و11 صوت، والمرشح محمد سيد غزال مرشح حزب النور، والذي حصل على 4 آلاف 259 صوت.

وأعلن المستشار محمد حسن رئيس اللجنة أيضاً نتيجة فرز القوائم الانتخابية بالدائرة الثانية، حيث حصلت قائمة ” في حب مصر” على 14601 أصوات، وحصلت قائمة ” نداء مصر” على 5864 صوت، وحصلت قائمة “الصحوة الوطنية” على 1092 صوت ، وحصلت قائمة الجبهة المصرية على 2244 صوت.

> وبذلك تكون قائمة “في حب مصر” قد حصلت على أعلي الاصوات بالوادي الجديد بدائرتيها ، وقد حصلت علي 3 ألاف و8 صوت، ويليها قائمة نداء مصر وحصلت علي 11097 صوت، وقائمة الجبهة المصرية وقد حصلت علي 4562 صوت، وقائمة الصحوة الوطنية وقد حصلت علي 3478 صوت .