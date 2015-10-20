«أسيوط»:إعادة بين “نعمان” و “هلال” و “مديح” و “حموده” بمركزي ساحل سليم والبداري

أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط،المستشار جمال عبدالرحمن، عن أجراء الإعادة بين 4 مرشحين على دائرة مركزي البداري و ساحل سليم.

وأوضح المستشار جمال عبدالرحمن، حصول المرشح نعمان أحمد فتحي نعمان ، على عدد 9471 صوتا ، يليه هلال عبدالحميد حسن اسماعيل، وحصل على عدد 8891 صوتا ، و مديح سيد عمار زناتي ، وحصل على عدد 8476 صوتًا، و أحمد حموده على ، وحصل على عدد 6901 صوتًا .

وأشار المستشار “جمال” أنه بلغت النسبة المئوية للتصويت 21,09 % ، بينما بلغت نسبة الباطل والصحيح 11.09 % و بلغ عدد المدعوين للانتخابات 242592 ، وعدد الحضور باللجان 53060 ، والأصوات الصحيحه 47430 ، والأصوات الباطله 5630 .